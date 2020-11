To nye smittetilfeller i Sandnes – over 50 i karantene

Elever ved 2. klassetrinnet på Trones skole i Sandnes er sendt i karantene. Foto: Fredrik Refvem

Over 50 elever og lærere ved Trones skole og Sandnes læringssenter sendes fredag i ti dagers karantene, etter at et barn og en av barnets foreldre har testet positivt for korona.