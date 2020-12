Blir du provosert over at pepperkakebyen har en moské? Nå svarer pepperkakebakerne på Hege Storhaugs kritikk

Læreren skryter av kreative sjuendeklassinger som valgte sine hellige bygg. – Men hvis vi får kritikk for snikislamisering, så bør vi også få kritikk for snikhinduisering og snikbuddhisering.

Moskeen laget av sjuende klasse ved Vardenes skole. Foto: Jarle Aasland

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Pepperkakebyen til Aftenbladet er en juletradisjon for mange i regionen. I forrige uke gikk informasjonsleder i Human Right Service, Hege Storhaug ut med kritikk av at pepperkakebyen tillater pepperkakemoskeer blant bygningene. Hun mener at tiltak som dette er med på å jevnstille islam med kristendom. Dette skriver hun på Facebook:

«Dette er så talende for islamiseringen av Norge: Barn indoktrineres i skolen til å fremme islam.

Pepperkakebyen er en årlig begivenhet i Stavanger som skal gi små og store julestemning og magi, som det heter. I år er det flere pepperkakemoskeer på utstillingen. Laget av elever i 7. klasse.

Hvordan kan en moské gi julestemning? Kunne læreren deres fortelle oss det?

Islam fosser frem, ikke minst ved hjelp av den norske skolen. Islam fremstilles som helt på linje med verdiene i det kristenkulturelle Norge.

Våre etterkommere kommer til å få unngjelde for dagens synder og unnfallenhet. Det er de som eventuelt må rydde opp i verdiforfallet dagens generasjon har sørget for».

Les også 16 år med pepperkakeby. Her kan du se årets by

Les også Prisdryss til pepperkakebyggere

Moskeen laget av sjuende klasse ved Vardenes skole. Foto: Jarle Aasland

Her fraktes alle de hellige pepperkakebyggene til Aftenbladets pepperkakeby. Foto: Elisabeth Ramsay Thorsen

Læreren: – Første gang jeg er beskyldt for snikislamisering

Elisabeth Ramsay Thorsen er læreren til sjuendeklassingene ved Vardenes skole. Hun leste innlegget til Storhaug og understreker at moskeen er viktig for at elevene skulle lære om nestekjærlighet - siden Barnekreftforeningen fikk støtte for hvert bygg.

– De fikk velge et hellig bygg, og flere av elevene valgte moské fordi de syntes bygningene var flotte og de fikk en ekstra utfordring med å lage kuppel i pepperkake.

Elisabeth Ramsay Thorsen er lærer i sjuende klasse ved Vardenes skole, og pleier å avslutte skoleåret med en kreativ julesveis. Foto: Privat

«Hei Hege Storhaug,

Hvis jeg først skal få kritikk for å drive med snikislamisering bør jeg også få kritikk for å drive med snikhinduisering og snikbuddhisering i dette øyemed, ettersom at elevene mine også har bygd pagoder, templer, tårn og stupaer til pepperkakebyen. Jeg valgte å la elevene i 7. klasse lære om hellige bygg i ulike religioner ved å slå sammen fagene kunst og håndverk og KRLE. Elevene fikk fritt velge seg et hellig bygg innen islam, hinduismen eller buddhismen som de fikk skape helt selv.

I november kunne vi lese i Stavanger Aftenblad at «Årets pepperkakeby trenger mange byggverk for å bli en by. Det trengs pepperkakeskoler, pepperkakebarnehager, pepperkakekirker, småhus og store hus, fantasibygg og realistiske pepperkakekopier av virkelige hus og byggverk».

Elevene mine bidro med totalt 10 ulike byggverk til pepperkakebyen. Stavanger Aftenblad donerte 250kr for hvert bygg som ble levert inn til pepperkakebyen. Det vil si at 7. klassingene mine bidro med 2500kr i støtte til Barnekreftforeningen Rogaland. Stavanger Aftenblad skriver at «Barnekreftforeningen i Rogaland arbeider for at kreftrammede familier skal få en litt enklere hverdag ved å arrangere aktiviteter og støtte utdanning av helsepersonell».

Du spør: «Hvordan kan en moské gi julestemning? Kunne læreren deres fortelle oss det?»

Vel, jeg læreren, kan fortelle at en moské i denne sammenheng kan gi julestemning i form av nestekjærlighet.

I det henseende vil jeg benytte anledningen til å ønske deg en riktig god jul.»

(Selv skal jeg skal ta en vel fortjent pust i bakken. Det tar på å bake 10 pepperkakehus med 45 lærelystne 7. klassinger)»

Kritisk til moskékrenking

Aftenblad-kommentator Sven Egil Omdal omtalte innlegget hennes med at «Stavanger har klart seg bemerkelsesverdig godt gjennom pandemien. Nå gjelder det at vi også verner oss mot smitten fra folk som Hege Storhaug, som vil at vi skal bli krenket av pepperkaker».

Foto: Jarle Aasland