Skilt viser fortsatt vei til Tau-ferja

Dagen før nyttårsaften i 2019 gikk den siste ferja i Tau-sambandet fra Stavanger. Men fremdeles leder et skilt nederst i Klubbgata i Stavanger til ferjekaien ved Fiskepiren, der Tau-ferja tok biler og passasjerer videre til riksvei 13.

Øverst på bildet er skiltet som er plassert nederst i Klubbgata i kvartalet der blant annet Aftenbladet holder hus. Skiltet leder bilister og andre veifarende mot den nedlagte ferjekaien. Bildet er tatt onsdag 16. desember 2020. Foto: Dag-Henrik Fosse

Statens vegvesen har ryddet i skiltingen, og fjernet skilt som viser hvor bilistene må kjøre for å komme til ferjekaiene for Tau-ferja på begge sider av fjorden.

– Vi har fjernet skilt fra Sandnes til Røldal i forbindelse med endret trasé på rv.13 på grunn av Ryfast. Dette er en jobb som fortsatt pågår, sier byggeleder Einar Hauge i Statens vegvesen. Han var ikke klar over at skiltet som leder bilister og andre veifarende til ferjekaien fortsatt er festet til fasaden ut mot Klubbgata i Mediegården i Stavanger sentrum.

Skiltet viser at det går ferje som leder til rv. 13 på andre siden av fjorden. Innholdet i skiltet var riktig frem til 30. desember 2019 da den siste ferja gikk fra kaien ved Fiskepiren med kurs mot Tau, og 59 års drift var over. Ferjekaien til Tau-ferja har vært nedlagt i nesten ett år.

– Vi vil endre innholdet i skiltet og fjerne «13», men ferjesymbolet beholdes siden det går ferje til Vassøy. «E18» beholdes også, sier Hauge. Han sier at dette inngår i en større jobb, og antyder at endringen kan gjøres i januar.

Hvor mange bilister som det siste året har fulgt skiltingen det siste året i et forsøk på å komme seg på ferja til Tau, er uvisst.

De aller fleste lokalt har nok fått med seg at man nå må kjøre gjennom tunnelsystemet Ryfast for å komme til Tau og Strand kommune. Men det er ikke sikkert at dette gjelder alle turister og heller ikke bilister som kommer fra andre landsdeler.