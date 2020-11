Hamza Ali (Ap) fra Sola er ikke lenger kandidat til stortingsvalget

Tirsdag kveld informerer Eirin Sund, leder av nominasjonskomiteen i Rogaland Arbeiderparti, at Hamza Ali ikke lenger er kandidat til stortingsvalget i 2021.

Hamza Ali trekker seg som stortingskandidat. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Camilla Bjørheim Journalist

Rogaland Ap holder sitt nominasjonsmøte lørdag 21. november.

I en pressemelding heter det at Hamza Ali uttaler følgende:

– Jeg har i dag, på bakgrunn av private og familiære årsaker, besluttet å ikke stille meg til disposisjon i denne nominasjonsrunden. Jeg er veldig takknemlig for tilliten nominasjonskomiteen har vist meg.

Nominasjonskomiteen har stor respekt og forståelse for det valget han nå måtte ta.

Hamza er folkevalgt i Sola og sitter i kommunestyret, formannskapet og er nestleder i utvalg for oppvekst og kultur. Han er videre vara til fylkestinget og 2. vara til opplæringsutvalget i fylket. Hamza studerer statsvitenskap.

– Videre heter det at komiteen er orientert om at AUF i Rogaland har valgt Christian Hetty, leder av AUF i Rogaland, som sin ungdomskandidat, etter at Hamza Ali har trukket sitt kandidatur.

Nominasjonsmøtet til Rogaland Ap skulle etter planene holdes på Randaberg Kulturscene lørdag 21. november.

Leder i Rogaland Ap Torstein Tvedt Solberg opplyste tirsdag kveld til Aftenbladet at det fysiske møtet avlyses. Nominasjonsmøtet blir holdt digitalt. 117 delegater er innkalt.