Elektri-fisering oppe til debatt

Mange mener at luften holder på å gå ut av elektri-fiseringen.

Mange er veldig opptatt av elektri-fisering for tiden. Elektri-fiser med en gang, roper de på den ene siden. Mens de på den andre siden roper tilbake at de kan stappe den der elektri-fiseringen langt opp i litt av det samme.

Sånn har vi det i Norge. Harde fronter og veldig polariserte poler.

Vanligvis skifter ingen mening, men det har noen gjort i saken om elektri-fisering på plattformer.

Nå sier de at det er sykt dyrt med elektri-fisering, at det vil ødelegge både naturen, industrien på land og økonomien til bompengefolket, pluss at de samme klimagassutslippene bare vil bli flyttet til et annet land. Også mange miljøvernere sier det. Før trodde de elektri-fisering var bra, nå tror de det ikke.

Til det svarer tilhengerne av elektri-fisering et høyt og rungende «nisj». Elektri-fisering er kjempebra, sier de. Og det er det jo, hvis man bare tenker seg om.

Første gang det var snakk om elektri-fisering, var i 1991, iallfall her i byen. Og da mener jeg ikke Sandnes.

Allerede fra starten var elektri-fisering av plattformer en veldig, veldig god idé, siden de vanligvis bruker gass for å lage egen strøm der ute.

En enda bedre, og langt billigere løsning, ville vært å legge eksosrør fra plattformene til utlandet. Klimautslippene ville ha havnet på samme sted, nemlig i et annet land enn vårt, og så spredt seg i den globale luften derfra. Ett langt rør fra hver plattform, ingen elektri-fisering. Nesten gratis.

Men en slik omgåelse av elektri-fisering ville nok vært vond å svelge for mange av de polariserte. Har man først gått inn for elektri-fisering, og opplevd mye ubehagelig støy, er det vanskelig å snu. Dessuten klinger ikke ordet «eksosrør» godt i en valgkamp.

De fleste folkene i dette landet har liten greie på elektri-fisering. De tror at det bare er å holde seg for nasen, og hive dritten over til naboen. Så feil kan de ta. Sånn er det iallfall ikke.

Elektri-fisering er veldig vanskelig å forstå for vanlige folk. Heldigvis.