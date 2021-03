Klynge av foreldre og barn har testet positivt i Randaberg

Til sammen er over 100 barn fra Goa skole, Endrestø barnehage og Viste barnehage i karantene.

Elevene på trinnet til eleven på Goa skole som fredag testet positivt for covid–19 settes i karantene mandag og tirsdag i neste uke, fram til det kommer svar på ny test. (arkivfoto) Foto: Jon Ingemundsen

Janne Håland Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

En klynge av foreldre og barn i Randaberg, totalt syv personer, har denne helgen testet positivt for covid-19. Det opplyser kommunen i en pressemelding søndag.

To skoleklasser med 32 elever ved Goa skole og 54 barn i Endrestø barnehage settes i karantene frem til onsdag.

- Foresatte til elevene dette gjelder har allerede fått melding fra skolen, og smittesporingsteamet vil kontakte alle via telefon, opplyser skolen på sin egen hjemmeside.

De andre klassene på Goa møter til vanlig tid mandag morgen.

– Det er gjort nye tester, såkalt sekvensering, på flere prøver i klyngen, og det er ikke påvist mutert virus ved noen av de siste smittetilfellene i Randaberg, sier Ole Bernt Lenning i pressemeldingen.

Ansatte og barn ved Goa skole og i Endrestø barnehage oppfordres til å teste seg allerede ved lette symptomer på luftveisinfeksjon.

Søndag kveld kom det melding om karantene også for en gruppe i Viste barnehage.

- Klyngesmitten medfører ventekarantene for to avdelinger i Viste barnehage, inntil det foreligger negative tester. Alle svarene på dette har vi trolig ikke før onsdag, sier kommuneoverlege Lenning.

Totalt omfatter karantenen i Viste barnehage 28 barn og 10 voksne.

Ifølge Randaberg24 har én person testet positivt for korona i barnehagen.