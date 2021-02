Statsforvalteren sier nei til gårdsutsalg på Stokka

Statsforvalteren i Rogaland sier nei til at Tommy Skjæveland får drive gårdsutsalg på Stokka og ber politikerne oppheve vedtaket.

Tommy Skjæveland ønsker å drive gårdsutsalg på Stokke like ved Kvadrat. Snart flytter han inn i sitt nyrestaurerte hus. Foto: Pål Christensen

13. januar fikk Tommy Skjæveland ja fra politikerne til å drive gårdsutsalg på den nye gården sin like ved Kvadrat.

Kort tid etterpå klaget naboene på vedtaket og forrige uke var Statsforvalteren på befaring hos Skjæveland.

Fredag fikk han beskjed om at også Statsforvalteren klager på vedtaket og vender tommelen ned for gårdsutsalget. I vedtaket ber Statsforvalteren om at saken behandles på ny og at politikerne i utvalg for by- og samfunnsutvikling opphever dispensasjonen som gir Skjæveland lov til å drive gårdsutsalg i tre år.

Dersom vedtaket ikke blir endret, skal saken sendes til Statsforvalteren i Rogaland for eventuell oversending til klageinstans. Det betyr en settestatsforvalter, som til vanlig er Statsforvalteren i Vestland. En eventuell klage vil derfor bli avgjort her.

Hensynet til jordvern er hovedårsaken til at Statsforvalteren sier nei til gårdsutsalget.

– Her er det rigget for en virksomhet som er i strid med LNF-området der jordbruk skal ha prioritet og derfor sier vi nei, sier landbruksdirektør Geir Skadberg hos Statsforvalteren i Rogaland.

– Det er ikke snakk om et supermarked. Det er et nisjeutsalg vi vil ha, det er ikke en Meny-butikk, sier Tommy Skjæveland.

– Det er et urettferdig vedtak og jeg synes det er rart at den må behandles på ny, legger han til.

Her vil Tommy Skjæveland drive gårdsutsalg. Foto: Pål Christensen

Naboene frykter trafikkaos

I 2019 kjøpte Skjæveland den cirka 10 mål store gården i Stokkaveien. Her har han renovert driftsbygning, hovedhus, satt opp nytt hønsehus med plass til 100 høns og ny garasje.

Gården kostet i underkant av 10 millioner kroner. I tillegg har han brukt nærmere 13 millioner kroner på renovering.

Skjæveland, som eier restauranten Hereford & Friends, har tidligere sagt til Aftenbladet at hans egentlige plan var å drive biffrestaurant.

Naboene mener derfor at det er helt åpenbart at Skjæveland sin egentlige plan er å drive restaurant og at butikk bare er et steg på veien. De mener allerede Skjæveland skaper store trafikkutfordringer på de smale veiene rundt Stokka.

– Det har foregått mye byggearbeid på eiendommen og hver eneste dag er det trafikkaos på den smale veien. Det er ingen tvil om at et gårdsutsalg vil skape enda mer kaos. Vi kommer ikke forbi og blir forhindret fra å drive jordbruk, sa nabo Gerd Svendsen til Aftenbladet tidligere.

– Det er en nabo de skal passere, så jeg forstår ikke hvorfor de henger seg opp i trafikkproblemer, sier Skjæveland.

Naboene som har klaget på vedtaket, mener at den 10 mål store gården til Skjæveland med 6,3 dekar dyrkbar mark ikke har tilstrekkelig egenproduksjon av grønnsaker og derfor er avhengig av innkjøpte varer.

– Politikerne utfordrer hele den langsiktige grensen for jordvern. Dette må jo bety at andre også må lov til å gjøre det samme selv om eiendommen ligger innenfor grensen. Vi frykter at dette skal skape presedens. Evner de ikke å se konsekvensen av et slikt vedtak? har Svensen tidligere sagt til Aftenbladet.

Også jordbrukssjefen i Rogaland mener egenproduksjonen på gården er for liten og at et gårdsutsalg på eiendommen vil føre til økt trafikk i et område avsatt til jordbruk.

Statsforvalteren i Rogaland har også tidligere uttalt seg negativt fordi et gårdsutsalg på omsøkt eiendom strider med LNF-formålet og den langsiktige grensen for landbruk som i 2000 ble trukket ved E39 på Stokka. Grensen er satt for å skape en forutsigbarhet for langsiktig drift for landbruksnæringen innenfor dette området.

Landbruksdirektør Geir Skadberg ber Sandnes kommune om å respektere langsiktig grensen for landbruk.

– Kommunene er jevnt over gode til å respektere grensen og det håper jeg de fortsetter med. Vi må gi bøndene gode arbeidsforhold i dette området, sier Skadberg.