Brynes mest kjente kunstverk ble til et bryllupsbilde. Det liker kunstneren

Jane Marie og Daniel giftet seg på en dato de kunne huske: 10.10.20. Og tok et bryllupsbilde andre ikke glemmer.

Bilfotograf Jone K. Øverland tok bildet av brudeparet Jane Marie Grødeland og Daniel Sandvik i helga. Foto: JKO Photography

Elin Stueland Digitalredaktør

– Vi prøvde å kjøpe bildet da Pøbel solgte det, men vi var for seine, sier Jane Marie Grødeland.

Hun og samboeren Daniel Sandvik giftet seg mens koronaen ennå snirkler over oss. De bestemte seg for å ta bilde ved det som ble et ikonisk kunstverk for koronapandemien: Pøbel sin grafittikunst i en undergang i Arne Garborgsveg på Bryne.

Pøbel opptrer anonymt, men er en av Norges mest kjente gatekunstnere. Og nå altså en fornøyd bryllupsbildekulissekunstner.

– Det er den store gleden med å lage kunst i det offentlige rom. Det er artig å se tilfeldige personer bruker kunsten til å skape sine egne historier. Slike samhandlinger skjer sjelden i galleriutstillinger, sier Pøbel til Aftenbladet.

Han legger til:

– Uansett om det er høykultur eller lavkultur, så er det folkelig. Og det liker jeg. Det tilfører verket noe ekstra som er utenfor min kontroll. Etter jeg har malt det, så lever det sitt eget liv, sier en fornøyd og anonym kunstner til Aftenbladet.

Verket har fått mye oppmerksomhet:

Glad i gatekunst

– Vi er veldig opptatt av gatekunst, og vi syns det var en god idé å bruke det da vi giftet oss. Siden vi har et bryllup under pandemien, så er det fint å gjenspeile det, sier brudgom Daniel Sandvik.

Motivet ble solgt som trykk av Pøbel i mai for totalt 2,6 millioner kroner.

– Vi er veldig fascinerte over alt han får til som kunstner, sier Sandvik.

Bryllupet 10. oktober ble foreviget av bilfotograf-kompisen til brudgommen. Foto: JKO Photography

Lite bryllup, stor dag

Hjemme på Kvernaland har paret grafittikunst på hele garasjen – pluss at de har tre barn og en 9 år gammel forlovelse.

– Vi har lenge planlagt å gifte oss, men tidligere i år ble det jo full lockdown og vi måtte vente. Da fant vi ut at vi kunne ha et lite bryllup på Bryne med 23 gjester bestående av forlovere og familie, sier Sandvik til Aftenbladet.

Bildet er delt av Pøbel selv på hans Instagram-profil.

