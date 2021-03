Dette ligger inne i Nasjonal transportplan til Rogaland

I ny Nasjonal transportplan legger regjeringen opp til å starte opp, gjennomføre og fullføre en rekke prosjekter de første seks årene av planen.

For Rogaland gjelder det følgende prosjekter:

Vei

E39 Rogfast, Randaberg, Kvitsøy og Bokn kommuner Bygging av verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel, som erstatter dagens ferje. Når tunnelen er klar, vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen reduseres med om lag 40 minutt. Dette vil knytte sammen to av Norges største bo- og arbeidsmarkedsregioner. Prosjektet har et kostnadsanslag på 25,5 milliarder kroner, og er under bygging. Det er lagt til grunn et statlig bidrag på 8,1 milliarder kroner i NTP-perioden.

E39 Ålgård–Hove, Gjesdal og Sandnes kommuner

Prosjektet, som innebærer 14 km firefelts vei, skal gi god framkommelighet og høy trafikksikkerhet. E39 Osli–Hove er første byggetrinn i prosjektet. Strekningen er aktuell for utbygging først, og er en fortsettelse av utvidelsen til fire felt fra strekningen Sandve–Hove. Prosjektet er en del av Bymiljøpakken, byvekstavtalen for Nord-Jæren. Prosjektets kostnadsanslag er om lag 3,9 milliarder kroner. Det er lagt til grunn et statlig bidrag på 230 millioner kroner i første seksårsperiode. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.

E39 Smiene – Harestad, Stavanger og Randaberg kommuner

Prosjektet ligger inne i porteføljen for byvekstavtalen for Nord-Jæren, men vil først være aktuell for mulig oppstart i andre seksårsperiode.

E134 Helganeskrysset–arm Husøy – utbedringsstrekning

Utbedringene skal bedre veien til Karmsund havn, Husøy terminal. På en utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på eksisterende veier for å gjøre den tryggere og bedre. Det er lagt opp til 130 millioner kroner til prosjektet, alt i første seksårsperiode.

Rv. 509 Transportkorridor Vest (Sør-Tjora–Kontinentalveien og Kontinentalveien–Sundekrossen), Sola og Stavanger kommuner

Transportkorridor vest skal sikre god forbindelse mellom E39, Stavanger lufthavn Sola og Risavika havn for godstransport. Prosjektet omfatter utvidelse til fire felt og nye kryss som er tilpasset behovet for godstransport. I tillegg skal gang- og sykkeltilbudet oppgraderes. Deler av strekningen er felles med prosjektet Bussveien. Prosjektet inngår i Bymiljøpakken, byvekstavtalen for Nord-Jæren. Strekningen Sør-Tjora–Kontinentalveien er vedtatt og igangsatt. Strekningen Kontinentalveien-Sundekrossen sitt kostnadsanslag er 239 millioner kroner, og skal finansieres med bompenger. Prosjektet er prioritert i første seksårsperiode.

Rv. 13 Lovraeidet–Rødsliane, Suldal kommune

Skredsikringsprosjekt. Deler av strekningen skal bygges i tunnel på om lag 4 km. Veien har i dag dårlig standard med stor skredfare. Prosjektets kostnadsanslag er 896 millioner kroner. Det er lagt til grunn om lag 200 millioner kroner i første seksårsperiode.