Behandlingsbygg til Ullandhaug: – En halvliten halleluja-dag for Rogaland

Med et ekstra lån på 1,295 milliarder kroner fra regjeringen, får nye Stavanger Universitetssjukehus samlet all aktivitet på Ullandhaug. Statsrådene Olaug Bollestad og Bent Høie tror det vil bety mye.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøkte byggeplassen til nye SUS fredag. Her står de foran området der det nye behandlingsbygget skal bygges. Foto: Jarle Aasland

– Dette blir et nytt sykehus på alle måter. Nytt utstyr, enerom for de fleste og sykehuset jobber mye med innholdet, blant annet å legge om måten de møter pasientene på. For fremtiden er det viktig at vi har et nytt og moderne sykehus. Flinke folk vil jobbe i nye lokaler, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til Aftenbladet etter en rundtur på den nye sykehustomta.

Fredag ble det klart at regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2021 foreslår å gi nye SUS et lån på 1,295 milliarder kroner for å bygge behandlingsbygget, E-bygget, samtidig med første byggetrinn.

E-bygget skal inneholde alle laboratorier, mikrobiologi, patologi, radiologi, strålemaskiner, CT, MR og tungt teknisk utstyr. Dette betyr at all somatisk (fysisk) behandling skal gjøres på Ullandhaug.

– Lett lån å gi

E-bygget blir sykehusets dyreste bygg, og det har derfor vært usikkert om nye SUS ville få lån til å bygge dette. Alternativet hadde vært å ha en delt løsning slik at noe av behandlingen fortsatt ble gjort på Våland.

– Da vi fikk inn lånesøknaden, hadde sykehuset tatt ned prosjektet for å klare å komme innenfor budsjett. Regjeringen sa at hvis de klarte å forbedre økonomien i prosjektet og driften av sykehuset, ville det være en fordel om de klarte å gjennomføre byggetrinn én i en omgang. De har klart den tøffe jobben, og da er det lett for regjeringen å si at det lånet må de få, sier Høie.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har tidligere jobbet ved SUS.

– Jeg har et stort hjerte for dette sykehuset, og det er et viktig sted for alle i Rogaland. Det er bra både for sykehuset og pasienter å ha all somatikken samlet på ett sted. Det ville blitt dyrt og krevende på lang sikt å ha delte tjenester. Dette er en halvliten hallelujadag for Rogaland, for dette er så viktig. Sykehuset er det viktigste du har i de mest krevende periodene i livet ditt, sier statsråden.

E-bygget skal ligge her. Foto: Jarle Aasland

Imponert

Begge roser sykehuset for å velge lokale entreprenører til å gjøre jobben.

– I tøffe økonomiske tider, ville det vært meningsløst å begynne å rigge ned og sende folk i permisjon når vi har et bygg vi har behov for som kan bygges, sier Høie.

Statsråd-kollegene er imponert over arbeidet på byggeplassen.

– Hvis jeg er så heldig at jeg får jobbe her når jeg blir gammel, må jeg nok ha en liten motorsykkel for å komme meg rundt. Dette ser kjempeflott ut, sier Bollestad.

Bjørn K. Erikstein, styreleder i Helse Stavanger, er godt fornøyd med nyheten.

– Det er en gledens dag, og det vil bli kjempeviktig for pasientene at vi får samlet alt, sier han.

Lånet fra regjeringen skal suppleres med en egenandel. Til sammen vil byggingen av nytt sykehus koste 11 milliarder kroner.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte tomten fredag. Foto: Jarle Aasland

38.000 kvadratmeter

Total størrelse på E-bygget blir rundt 38.000 kvadratmeter, der 18.000 kvadratmeter allerede er godkjent.

Utbygging av E-bygget sammen med resten av byggetrinn 1 fører ifølge regjeringen til at man sparer rundt 443 millioner kroner, blant annet på å unngå å måtte investere i nye strålemaskiner på Våland og å unngå å etablere ny infrastruktur på byggeplassen.

Det nye lånet fra regjeringen kommer i tillegg til tidligere lån fra regjeringen:

Nytt sykehus i Stavanger 5,9 milliarder 2017-kroner.

Nytt sykehus i Stavanger, universitetsarealer UiB 53 millioner 2019-kroner.

Nytt sykehus i Stavanger, universitetsarealer UiS 60 millioner 2020-kroner.

SUS-direktør Helle K. Schøyen til venstre, styreleder Bjørn K. Erikstein, helse- og omsorgsminister Bent Høie og landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Foto: Jarle Aasland

Fakta Dette er nye SUS Ullandhaug: Nytt sykehus i Stavanger-regionen ble endelig bestemt av helse- og omsorgsminister Bent Høie i januar 2016. Det skjedde etter en omfattende prosess. Sykehusets første byggetrinn, skal etter planen stå ferdig i 2023. Hele E-bygget kan det stå klart i 2024. Det nye sykehuset skal finansieres med 70 prosent statlige lån. I tillegg kommer et lån fra Helse Vest på 500 millioner kroner. Resten er egenkapital, det vil si avskrivninger og årlige overskudd fra sykehusdriften. Godkjente planer: 105.000 kvadratmeter fordelt på fem bygg, der 640 enerom med bad for alle pasienter inngår. Bygg A: Sengerom, dialyse, skopirom og fødestuer og poliklinikkrom. Bygg B: Sengerom, terapi, treningssal og barnepoliklinikk Bygg C og D (henger sammen): Sengerom, prematuravdeling, intensiv, akuttmottak, basebygg og landingsplass helikopter. I første etasje på C bygg blir det aula og publikumsområder. Bygg E: Behandlingsbygg. P-hus: For ansatte, 500 p-plasser, og for besøkende, 400 p-plasser. Les mer