To nye smittetilfeller i Sola

En mann og en kvinne i Sola fikk lørdag påvist koronasmitte. De er ikke smittet i utlandet.

Det er et par i 40-50-årene som er smittet. Smittesporing og kartlegging av nærkontakter er iverksatt. Nærkontaktene i samme husstand er satt i karantene. De to har lette symptomer.

– Smittesporing og kartlegging av nærkontakter ble iverksatt lørdag ettermiddag, etter at testresultatet var positivt. De to er ikke utsatt for importsmitte, sier fungerende smittevernoverlege Roman Benz i Sola kommune.

Kommunen jobber med å finne smittekilden.

– Vi vet ikke hvor de er smittet, bare at de ikke er smittet i utlandet. Det kan hende at vi ikke finner smittekilden, sier Benz.

Siste registrerte smittetilfelle i Sola var 23. august.