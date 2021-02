Her tas første spadestikk for Kverneviks nye bydelshus

Endelig kunne Kari Nessa Nordtun markere at byggingen av det nye bydelshuset i Kvernevik, er i gang.

Ordføreren i Stavanger var strålende fornøyd under markeringen av det kommende bydelshuset i Kvernevik. Foto: Stavanger kommune

Amanda Aalerud Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Beboerne i Kvernevik har ventet lenge på et nytt bydelshus. Det var først tilbake i 2015 at formannskapet vedtok at bydelshuset skulle bygges. I dag tok ordføreren i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, endelig det første spadestikket.

– Dette er et prosjekt vi har ventet lenge på. Vi har jobbet hardt for å realisere visjonen om et nytt bydelshus, og nå er byggingen i gang.

Bydelshuset, som vil koste omlag 52 millioner kroner, vil blant annet bestå av en kafé, kontorer og fine lokaler for lag og foreninger.

Det kommer også på plass en foaje med plass til 500 publikummere. I tillegg får bydelshuset en ungdomsklubb med egen kafe, diskotek, medierom, treningsrom og musikkstudio.

Endelig legekontor

– Bydelshuset vil by på mye spennende, og ikke minst kommer det på plass et etterlengtet legekontor i førsteetasjen, forteller Nordtun.

Bydelen har nemlig vært uten legekontor i over 10 år. Legekontoret skal være på plass i det ferdigstilte bydelshuset, som etter planen vil stå klart i mars 2022.

Etterspørselen etter legekontor i Kvernevik har vært enorm, ifølge leder for Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg, Lars Peter Endresen.

– Vi har fått utallige henvendelser om dette. Det er tydelig at folk er lei av å dra helt til Madla for å komme seg til legen, så dette var på tide.

Det første spadestikket

Klokken 11:00 i dag ble det første spadestikket tatt av ordføreren. Tilstede på markeringen var også entreprenører og lokale folk, som jublet over at maskinene straks kan rulle ut.

– Det er en gledens dag, vi har ventet i mangfoldige år på dette. Det bydelshuset vi har i Kvernevik i dag, er nedslitt og gammelt. Det er virkelig på tide med et nytt, sier Endresen.

Bydelshuset vil ifølge Endresen bli et unikt samlingspunkt for beboerne. Han mener det har vært svært etterlengtet, i likhet med et legekontor.

– Jeg tror dette er veldig viktig for bydelen, vi trenger dette løftet. Beboerne i Kvernevik har tatt kontakt med meg hele veien for å vite når det skjer, og om det skjer. Noen har også kalt prosjektet for utopi, men nå skjer det altså.