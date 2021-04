Kakefest for ny E39 i Sandnes

Kakefest på rådhuset: Fra venstre varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) i Sandnes, gruppeleder i Rogaland Ap, Tom Kalsås, Sandnes-ordfører Stanley Wirak og Gjesdal-ordfører Frode Fjeldsbø (Ap). Jarle Aasland

Tirsdag bestemte Stortinget at man lokalt kan forskuttere ny firefelts E39 fra Hove til Osli i Sandnes. Onsdag inviterte ordfører Stanley Wirak til kakefest for å feire seieren i Stortinget, og at det snart nærmer seg anleggsstart.

