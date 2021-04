Bjerkreim, Hundvåg og flere andre kan få skoletannlegen tilbake

14 tannklinikker har forsvunnet siden 2008 og i dag har Rogaland 33. Fredrik Refvem

Fylkestinget åpner for samarbeid med privatpraktiserende tannleger for å gi distriktene skoletannlegen tilbake. Dette gir håp for blant andre Bjerkreim, som ikke hatt egen tannklinikk siden slutten av 2015.

