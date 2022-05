Frp krever at regjeringen tar grep mot økte bensinpriser

Bensinprisene holder seg på et høyt nivå. Det får Frps Roy Steffensen til å kreve at finansministeren tar grep.

Frps Roy Steffensen etterlyser tiltak i forbindelse med de høye bensinprisene.

NTB

– Nå forventer Frp at Vedum går fra ord til handling. Han har sagt at han følger situasjonen nøye, og han har lovet at det skal tas grep hvis prisnivået holder seg. Nå har vi hatt samme prisnivå i snart tre måneder. Hvor lang tid må det gå før de våkner, eller er kanskje ikke prisene høye nok for Vedum enda? spør Frps Roy Steffensen, som sitter i stortingets finanskomité.

Han viser til at bensinprisene i helgen nærmet seg 27 kroner literen i Gjesdal kommune i Rogaland. Ap, Sp og SV forhandler nå om revidert statsbudsjett, og Steffensen mener at tiltak mot de høye bensinprisene må prioriteres.

– Med et pennestrøk kan de endre avgiftsnivået slik at kostnaden blir lavere hver gang man fyller tanken. Vente og se-holdningen som regjeringspartiene har praktisert til nå, har kun ført til at kontoen tømmes for næringslivet og vanlige folk, sier han.