Klærne til Støre ble låst inne – måtte åle seg inn vinduet

Arbeiderpartilederen måtte være lur da klærne ble låst inne i klubbhuset etter en kamp med tiåringer i Sandnes Ulf.

Jonas Gahr Støre måtte få hjelp av en politibetjent for å klatre inn vinduet.

Oda Bjønnes Hanslien Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Hva gjør man når klærne er låst inne i klubbhuset etter kamp med tiåringer i Sandnes fotballklubb, og alt som er åpent er et lite vindu? Dette skrev Jonas Gahr Støre på sin Facebook-side torsdag ettermiddag.

Løsningen til partilederen ble å åle seg inn vinduet.

– Sprek AP-leder. Det vinduet i vårt gamle klubbhus er ikke stort. Neste gang er han velkommen til å skifte i Norges flotteste arena - Øster Hus Arena, skriver daglig leder i Sandnes Ulf, Tom Rune Espedal, til Aftenbladet i en tekstmelding.

Tidligere på dagen var Jonas Gahr Støre på besøk hos Equinor på Forus, hvor han blant annet sa at det er uaktuelt for Arbeiderpartiet med et regjeringssamarbeid med Miljøpartiet De Grønne.

Videoen av partilederen har blitt tatt godt imot på Facebook, der han blant annet blir omtalt som slangemenneske og løsningsorientert.