Neste lørdag smeller det i Øster Hus Arena

Sandnes Ulf prøver seg for andre gang på åpningsfest i Øster Hus Arena etter å ha avlyst i fjor. Både lokale og nasjonale navn skal stå på scenen lørdag 11. september.

Neste lørdag smeller det i Øster Hus Arena. Markedskonsulent Vetle Høivik og Cecilie Johannesen, ansvarlig for arrangement og privatmarked i Sandnes Ulf.

– Nå jobber vi mange folk døgnet rundt for å få alt på plass til neste lørdag, sier markedskonsulent i Sandnes Ulf, Vetle Høivik.

Så langt er det solgt i overkant tusen billetter til gjenåpningsfesten lørdag 11. september. Det er lagt ut 2000 billetter, men det er mulighet til 3000 gjester. Høivik tror mange enda sitter på gjerdet og venter.

– Det viktigste for oss er at det blir en konsert, og at den blir arrangert i trygge rammer for alle.

– Veldig viktig konsert

Høivik forteller at tryggheten til folk er viktigst denne lørdagen. Folk må sitte ved border, det er bordservering og kohorter. Skal du bevege deg, er det for å gå på do.

– Det er mange tiltak, og vi føler oss ganske trygge på at vi skal kunne arrangere det i trygge rammer.

Denne konserten er veldig viktig, forteller Høivik. I fjor skulle Øster Hus Arena åpnes, men dette ble avlyst grunnet pandemien.

– Når den ble avlyst lovte klubben at vi skulle arrangere en ordentlig fest når det var over. Nå er det ikke over helt enda, men vi ønsker å gi byen dette for vi vet at folk er sulteforet på opplevelser, og vi vil vise frem arenaen for folk.

Ingenting skal spille på Øster Hus Arena lørdag 11. september.

– Et av tidenes største rockeband i Norge

Konserten på lørdag byr på fire band. Både store og litt mindre navn.

– Det er litt som i fotballen, så er du avhengig av både nasjonale og lokale spillere.

The Fours fra Ganddal, som kom på fjerdeplass i Norske Talenter i 2019 er først ut. Rett etter kommer kultbandet Ingenting. Åge Steen Nilsen med band skal også spille.

– Så avslutter vi med et av tidenes største rockeband i Norge, DumDum Boys, som går på scenen sist av de fire bandene. Det blir god lyd og godt trykk fra alle. Det er fire band vi er veldig fornøyde med at skal komme og åpne konserten, sier Høivik.

Markedskonsulent Vetle Høivik og Cecilie Johannesen, ansvarlig for arrangement og privatmarked i Sandnes Ulf, gleder seg til åpningsfest på Øster Hus Arena.

– Ingen motforestillinger

Kommuneoverlegen i Sandnes, Guro Hafnor Røstvig, forteller at smitten i Sandnes er stigende, spesielt blant barn og unge.

– Dette er ikke noe som overrasker veldig siden skoler er på grønt nivå og det er gjenåpning.

I helgen var det matvognfestival i Sandnes, og Aftenbladet var på stedet og så folk gå tett i tett.

– Vi venter i spenning og holder et godt øye med situasjonen, svarer kommuneoverlegen på spørsmål om de venter smitteutbrudd etter festivalen.

Kommuneoverlegen var tirsdag i møte med arrangørene av konserten.

– Så lenge arrangøren klarer å gjennomføre etter forskriften, har vi ikke noen motforestillinger mot arrangementet.

Likevel har hun en klar oppfordring til de som har tenkt seg på gjenåpningsfesten lørdag 11. september.

– Er du syk eller har symptomer, skal du ikke komme. Så er det viktig å holde avstand og holde seg i kohortene sine, også når du skal til og fra konserten. Husk å vaske hender.

– Det har vært vanskelige vurderinger

Et annet arrangement i regi av Sandnes Ulf ble avlyst sist uke. Sandnesgrase 2021, som er en turnering for barnefotballen, skulle startet 4. september.

Daglig leder i Sandnes Ulf bredde, Magnus Særheim Nilssen, drøftet å avlyse med komiteen for Sandnesgrase, da han så smittetallet stige. Etter å ha forhørt seg med kommuneoverlegen, bestemte de seg for å avlyse turneringen.

– Det har vært vanskelige vurderinger å ta, vi skulle selvfølgelig gjerne gjennomført.

Når det ikke blir turnering i år, kan man ikke gjøre annet enn å se fram til neste år.

– Da satser vi på at det blir mer eller mindre normalt, og at vi kan ha en sinnssyk turnering og få brukt Øster Hus Arena for første gang.