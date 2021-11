Vil bygge skole til 50–60 millioner på Lura

Slik ser arkitektene for seg at det nye skolebygget kan se ut.

Tryggheim Forus AS vil bygge ny videregående skole for 200 elever like ved Lura stadion. Prislapp: mellom 50 og 60 millioner kroner.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden