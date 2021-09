Det blir gjenåpningsfest både i Stavanger og Sandnes

Når og hvordan festene blir, er enda usikkert, men fest blir det sier ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun. Også Sandnes lover stor fest. I Fargegaten starter festen klokken 16.00 lørdag.

Tall Ships Races samler folk i byen til fest på tvers av generasjoner. Her fra 2018.

Oda Bjønnes Hanslien Journalist

I mars i år lovet ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) at det skulle bli stor byfest etter at pandemien er over. Fredag kom beskjeden fra regjeringen om at alle restriksjoner frafaller lørdag 16.00.

– Nå blir det gjenåpningsfest i Stavanger. Jeg har gitt kommunedirektøren marsjordre om å arrangere folkefest i Stavanger for å markere gjenåpningen av Norge.

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, har gitt marsjordre til kommunedirektøren for å få til en stor folkefest.

Datoene for gjenåpningsfestene i Stavanger og Sandnes er det enda usikre, men i Fargegata braker det løs allerede lørdag klokken 16.00.

I arrangementet på Facebook står det: Endelig! Vi har ventet på denne dagen leeenge! Vi har snudd oss rundt, booket DJs og skaffet lyd og lys. Fargegaten gjøres om til et stort dansegulv. Nå kan du slå ut håret. Velkommen.

Takker Rune Bjerga

Nordtun forteller at hun har ventet lenge på å kunne arrangere noe slikt som dette. Hun er glad for at det ligger en grundig faglig anbefaling bak regjeringens vedtak om gjenåpning, og at vi nå endelig nærmer oss normalen.

Det er en stor tverrpolitisk enighet om at det skal brukes litt midler på å arrangere en gjenåpningsfest. Hun har nå bedt kommunedirektøren om å sette i gang sine folk for å få til festen.

Verken dato eller beløp er satt, men Nordtun håper på å få til en fest så fort som praktisk mulig. Enkeltpersoner og organisasjoner har tatt kontakt med kommunen angående gjenåpningsfesten, blant annet komiker Rune Bjerga.

– Jeg vil gjerne takke Rune Bjerga for å ha tatt initiativ til denne festen. Det er naturlig at han får en viktig rolle i arrangementet, selv om det er kommunen som arrangerer.

Nordtun har ventet lenge på å kunne arrangere denne byfesten.

Nordtun vil ikke forskuttere noe om festen, men sier at de skal ta kontakt med kultur- og eventmiljøet i Stavanger for å få en bred forankring, gode innspill og kvalitet.

– Så er det viktig for meg å si at pandemien har hjulpet oss til å bli oppmerksomme på at vi sprer sykdom lett. Så folk må huske å vaske hendene med såpe ofte og nyse i albuen, holde avstand der det er mulig, spesielt hvis man kjenner på symptomer på sykdom.

Pål Morten Borgli sier til Aftenbladet at det skal bli kjekt å være ordfører lørdag når restriksjonene forsvinner.

Skal skremme vekk siste rest av virus

Pål Morten Borgli, varaordfører i Sandnes, sier at det selvfølgelig skal bli en gjenåpningsfest i Sandnes også. På mandag er det møte med kultur- og utelivet i kommunen der de skal snakke om å få til noe i den nye parken på Ruten.

– Klarer vi også å få til noe fyrverkeri så vi klarer å skremme vekk de siste restene av viruset også, så skal vi prøve på det, sier Borgli.

Han forteller at gjenåpningsbeskjeden kom litt brått på, så datoen er ikke klar enda, men gjenåpningsfest blir det.

Borgli, som var i Austrått svømmehall for å åpne et nasjonalt svømmestevne da Aftenbladet pratet med han, sa at han allerede kjente på stemningen av gjenåpning siden det var masse folk i hallen.

– Alle er så glade for det som skal skje i morgen, men som vi føler allerede har kommet i gang. Det er helt magisk, sier Borgli og legger til:

– Dette er noe jeg har ønsket veldig lenge. Det skal være kjekt å være ordfører i morgen.