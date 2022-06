Jordmor på SUS: – Har aldri vært så bekymret som jeg er nå

Jordmor Elin Jørpeland frykter konsekvensene av ubesatte vakter, og at hun selv må jobbe i ferien. – Gjør alt vi kan for å slippe å pålegge overtid, svarer sykehuset, som understreker at det er trygt for fødende.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden