Helseministeren bekymret over manglende koronatiltak på Nord-Jæren

Ingvild Kjerkol (Ap) håper Nord-Jæren vurderer lokale koronatiltak slik at regjeringen slipper å innføre nasjonale tiltak.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) uttrykker bekymring over vurderingen Nord-Jæren-ordførerne tok på tirsdag ved å ikke innføre nye koronatiltak.

Fredag morgen var helseministeren gjest i «Politisk kvarter» på NRK. Der fikk hun spørsmål om hvorfor hun forrige fredag ikke innførte nasjonale råd om munnbind slik Helsedirektoratet argumenterte for.

– Kommuner som opplever smitteutbrudd gjennomfører dette med lokale forskrifter, råd og anbefalinger. Nord-Jæren valgte å gjøre det annerledes, det bekymrer meg, svarte helseminister Ingvild Kjerkol.

I svaret la helseministeren også vekt på at det er innført pålegg og råd om munnbind både i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, mens Nord-Jæren altså har gjort en annen vurdering som gjør henne bekymret.

– Jeg håper Nord-Jæren gjør nye vurderinger slik at vi slipper å innføre inngripende nasjonale tiltak når det ikke er smitte over hele landet.

Vil ikke dobbeltkommunisere

Partifelle og Sandnes-ordfører Stanley Wirak mener helseministeren har feiltolket smittesituasjonen.

– Jeg tror helseministeren har misforstått noe. På Nord-Jæren har vi halvparten av smitten til de nevnte byene, og derfor har vi holdt tilbake, sier ordfører i Sandnes, Stanley Wirak.

Tirsdag holdt de fire ordførerne på Nord Jæren; Tom Henning Slethei (Frp), Stanley Wirak (Ap), Kari Nessa Nordtun (Ap) og Randaberg-ordfører Jarle Bø pressekonferanse om koronasituasjonen. Tross at fagfolk anbefalte strenge tiltak, sa ordførerne nei.

– Vårt budskap er at det er en dobbeltkommunikasjon å først åpne opp og deretter skremme folk med nye tiltak. Man må velge mellom å enten innføre forskrifter eller forholde oss til at den forrige helseministeren fjernet metermålet.

Ordførerne overvåker koronautviklingen i regionen tett.

– Vi kan ikke stenge ned et samfunn for sikkerhetsskyld. Men allikevel er vi bekymret for smittetrenden og følger den tett. På tirsdag vurderte vi at tiden ikke var inne for lokale tiltak, men det kan endre seg neste uke.

Stanley Wirak (Ap) mener det var riktig å ikke innføre lokale tiltak tirsdag.

Ikke stabeist

Wiraks oppfordrer alle til å la seg vaksinere.

– Smittetallet i Sandnes er høyt, men ikke så høyt. I løpet av neste uke vil de fleste over 65 år ha fått tredje dose. Vaksinen er veien ut av dette.

– Var det lurt av Stavanger å holde gjenåpningsfest forrige helg?

– Det må du spørre Stavanger om. Vi hadde selv gjenåpningsfest uten et eneste smittetilfelle, så jeg ville gjort det samme. Det handler om balanse; man kan ikke stenge ned et samfunn for alltid på grunn av muligheten for økt smitte i fremtiden.

Dersom regjeringen kommer med nasjonale tiltak, påpeker Wirak at de selvfølgelig vil innrette seg etter dem.

– Vi er ikke en gjeng stabeist, men alt handler om totalvurdering. På tirsdag sto alle ordførerne på Nord-Jæren samlet, dette er en situasjon der man ikke vet det riktige svaret før i ettertid.

Ytterste alvor

– Jeg tenker at Kjerkol burde snakket med oss på Nord-Jæren før hun kom med en slik uttalelse, sier Jarle Bø, ordfører i Randaberg kommune.

Bø opplever ikke at helseministeren i sin uttalelse var uenig i ordførernes avgjørelse om å ikke innføre lokale koronatiltak.

– Vi tar koronasituasjonen på ytterste alvor, og jeg tenker at Kjerkol uttalte seg på forholdsvis liten informasjon om møte vi hadde på tirsdag.

Bø påpeker at det i hele samfunnet er iverksatt ulike tiltak for å hindre økt smitte.

– Det viktigste for oss denne gang var å la nasjonale anbefalinger virke før vi eventuelt innfører nye lokale anbefalinger. Vi står i en ny dugnad, der alle sammen må bidra til at smitten ikke øker. Da må vi ha tillit og forståelse for tiltakene vi eventuelt innfører.

Jarle Bø opplevde ikke helseministerens bekymring i politisk kvarter som

Forundret

– Bekymringen var kun en liten innskutt setning i en relativt opphetet debatt. Jeg tror ikke Kjerkol er så fryktelig bekymret for situasjonen på Nord-Jæren, men i den grad hun er det, kan jeg roe henne ned med at det er det ikke grunnlag for, sier ordfører i Sola kommune, Tom Henning Slethei.

Slethei påpeker som Wirak, at Nord-Jæren er i en annen situasjon enn andre regioner som har måttet innføre tiltak.

– Vi kan ikke arrangere en gjenåpningsfest på lørdag og innføre koronatiltak på tirsdag. Koronasituasjonen i regionen følger vi med på konstant.

Tom Henning Slethei opplevde ikke helseministerens bekymring i Politisk kvarter som veldig stor.

Ifølge Slethei har samarbeidet mellom de fire ordførerne vært godt gjennom hele pandemien.

– Vi har mottatt skryt fra tidligere regjering om måten vi fire ordførere har stått sammen og håndtert pandemien på. Det forundrer meg at en minister som har vært så kort i stillingen sin uttaler bekymring på et så tidlig tidspunkt, og håper hun vil vise oss tillit i fremtiden.

Aftenbladet har prøvd å kontakte ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, uten hell.