Her kan du hjelpe flyktningene som kommer til Stavanger

Hele Thon Hotel Stavanger settes av til flyktninger de neste tre til seks månedene. Hver dag de neste dagene tar hotellet imot utstyr som trengs.

Flyktninger som kommer til Stavanger skal innkvarteres på Thon hotel Stavanger i Klubbgata.

Hilde Moi Østbø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– De blir tatt imot på vanlig måte og får hotellrom, maten og pleien de trenger, sier Morten Thorvaldsen, konserndirektør i Thon hotels.

Thon hotel Stavanger er ett av flere hoteller som i tiden framover skal brukes til å huse flyktninger.

– 150 senger er satt av, men hotellet blir et rent flyktningemottak. De som kommer hit, trenger ro, sier Thorvaldsen.

Thon hotel Stavanger har på sin Facebook-side bedt om følgende utstyr:

Hygieneartikler (kvinner og barn)

Reisesenger med tilhørende madrass, dyne og pute (sammenleggbare)

Barnevogner

Barnestoler

Mobilladere og powerbanks

Badebaljer

Dette kan leveres i resepsjonen mellom klokken 12 og 18 hver dag.

Konserndirektøren sier at de ble spurt av UDI om å finne løsninger for å ta imot flyktninger.

– Vi vil gjøre hva vi kan for å hjelpe til. For oss er det aktuelt i de byene hvor vi har to eller flere hoteller. Dette er for en periode på tre til seks måneder, sier Thorvaldsen.

Les også – Jeg blir veldig stolt av byen