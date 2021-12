Drapsofrene som ikke telles med

Ingen norske myndigheter har oversikt over nordmenn som rammes av alvorlig kriminalitet utenfor rikets grenser. Aftenbladet har funnet 87 norske statsborgere som har møtt sin skjebne i et annet land - og avslørt at mer enn hvert tiende drap som rammer norske statsborgere og deres pårørende aldri blir med i noen statistikk. Dette er drapsofrene som ikke telles.

Publisert: Publisert: 14. desember