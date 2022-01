Solgte over 150 hyttetomter og skapte «Slottet» i Sirdal.

De behøvde ikke gjort en verdens ting etter å ha solgt ut grunnen til de populære hyttefeltene både i Brendeheia og Haugefjedl. I stedet bygget de Slottet - for Sirdal og seg selv.

I ti år gjorde June Hansen «alt» på hurtigruta. Nå er 31-åringen daglig leder for den nye helårssatsingen i Sirdal.

Geir Sveen Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Har du vært på Slottet?

Det er snakkisen for dagsturister og mange av de vel 4600 som har hytte i Sirdal. Flere har ikke fått plass på restauranten som er bygget på en plass som i utgangspunktet skulle ha mange odds mot seg.

For det første ligger ikke Slottet i sentrum av Sinnes eller ved et av de populære skitrekkene.

Nei, du må svinge av hovedveien og kjøre noen kilometer inn i et hyttefelt.

Du finner heller ikke Slottet midt i langrennsløypa, men i den tøffe nedkjøringen for Sesilåmitraseen i Hønedalen er det laget en avstikker med oppkjørt skiløype - helt fram. Den må du nesten vite om på forhånd.

Der oppe ligger Slottet, på kanten av skaret, 665 meter over havet.

Men først og fremst er Slottet bygget på en plass der ingen kunne tro at det kunne bygges. Ytterst på kanten av en fjellhylle, som et ørnerede, 665 meter over havet, omgitt av stupbratte skar.

Som et ørnerede

Her kneiser nå det 480 kvadratmeter store restaurantbygget. Selve restauranten har 100 sitteplasser, baren har 50, mens vinkjelleren med «Bjødnahålå» for lukkede selskap har plass til 16. Og ute på den luftige utsiktsterrassen, der det nå blåser friskt fra øst, er det plass til 80 spisegjester.

– Jeg hadde aldri trodd at folk i Sirdal var så glad i kakao, sier June Hansen.

Etter ti år i Hurtigruten, der hun gjorde «alt», er hun kommet fra Bodø for å være daglig leder for den nye satsingen. Dørene åpnet 9. oktober i fjor. Siden har det vært fullt trøkk. Plassen er åpen fra torsdag til søndag..

June Hansen, Tomas Nesset og Hakim Temsamani lager Slottets signaturdrink: Kakao. Foto: Fredrik Refvem / Stavanger Aftenblad Foto: Fredrik Refvem / Stavanger Aftenblad

Nå serverer 31-åringen nettopp kakao, varmet på svak varm og tilsatt mye godt, også marshmallows. Det er bare en liten time til søndagens åpning, der det igjen ventes godt med kunder, av folk som stopper på turen hjem fra fjellet.

Men June er opptatt av at det ikke må skapes inntrykk av at det alltid er fullt, det er det ikke, selv om det særlig på lørdager kan være lurt å bestille bord. For mange kommer for å se. Fordi mange snakker om utsikten og ikke minst om kvaliteten som er lagt ned i bygg og interiør.

Prisen ble 30 millioner. Pluss noe mer.

Solide materialer

– Ja, vi kunne bygget billigere. Det var aldri aktuelt. Vi måtte gjøre alt ordentlig eller la det være, understreker utbyggerne selv, Bente Fidje og Torfinn Arne Nesset.

– Vi har realisert en drøm her, forklarer utbyggerne og eierne av Slottet, Bente Fidje og Torfinn Arne Nesset, som her er innom før åpningstid sist søndag.

Derfor ble materialbruken solid. Med laftede vegger flere steder. Noen dragere er over en meter og de holdes oppe av kraftige, synlige støtter. Takpanelet nede i vinkjelleren er materialer fra gamle uteløer i Canada. De skaffet Tor Sigve Vik, eieren av Sinneshytta.

Det er imidlertid Østerhus som har tegnet og bygget Slottet, mens Einar Salomonsen i Iplan i Oslo har stått for interiøret. Alt i samarbeid med eierne.

Peisetua. Foto: Fredrik Refvem / Stavanger Aftenblad Baren. Foto: Fredrik Refvem / Stavanger Aftenblad

Bjødnahålå har vinkjeller og rom for selskap.

– Å, ja, det har vært mye å ta stilling til. Vi har tatt mange prøver hjemme, av panel og farger, og vi har også prøvesittet mange stoler, smiler paret, mens Bente Fidje peker stolt på veggene.

Alle de flotte, lokale bildene av ryper, reinsdyr, natur og folk er fotografert av Eli Haugen. De vevde veggteppene viser at Fidjeland og andre plasser hadde hver sin stil.

Og i gangen er beskjeden tydelig skåret inn i veggen: «La dette bli i slektens eie. Husk det greie, gløym det leie.»

Realiserte en gammel drøm

For det er en drøm langt tilbake som er gått i oppfyllelse for Torfinn Arne Nesset. Han har solgt ut over 150 tomter til Njål Østerhus og Tor Sigve Vik sine hyttefirma. Nye 50 hytter kommer rett bak Slottet. Også de er på hans grunn. Han kunne sittet rolig nede på gården på Nesset og bare kost seg med hester og natur.

Men det var en tid i Sirdal som ikke var så rik som nå. Torfinn, søsknene og foreldrene var en av mange familier som flyttet inn på et lite rom på loftet for å huse byfolk på vinter- og påskeferie. Det var overnatting og snarefangst etter rype som ga nødvendige kontanter.

Minnene er gode. Folk fra byen ble et nytt innslag på gården. En av de faste gjestene, slakter Idsøe, hadde med seg salamipølse. Det hadde de ikke smakt før. Og i tillegg viste gjesten film der i stua på Nesset - av Langbein og Donald.

– Og her oppe satt jeg med faren min og så utover da vi var på snarejakt. Jeg husker han sa: Her skulle vi ha bygget noe. Nå rakk han ikke det, han døde bare 55 år gammel. Men han tenkte nok mer på en bod med en liten vedovn, ikke noe som dette, smiler Torfinn Arne Nesset i peisestua som kunne vært hentet fra et eksklusivt hotell på et skisted i Alpene.

Derfor «Slottet»

Det brenner godt i den åpne grua. Men 70-åringen peker bare på et bilde i sort/hvitt, av farfaren som lager truger til hesten. Nå henger de samme trugene på peisen, sammen med sko fra alle de andre hestene som har vært på gården.

Foto: Fredrik Refvem / Stavanger Aftenblad Foto: Fredrik Refvem / Stavanger Aftenblad

– Men restauranten heter ikke Slottet fordi vi synes det ble så fint. Det er fjelltoppåen her som heter Slottet, presiserer Bente Fidje og Torfinn Arne Nesset, mens de første gjestene kommer denne søndagen, før åpningstid.

Foruten å bli et nytt helårstilbud til både tilreisende og fastboende, har satsingen skapt sju hele årsverk, da i mange deltidsstillinger. Hyttefolk med voksne ungdommer har blitt en del av redningen.

Ute står dette minnet etter Tom Nesset, far til Torfinn.

Les også

Så mye snø har Sirdal hatt på datoen 1. januar de siste 31 årene Er du bekymret for en ny sesong som startet med lite snø i Sirdal – etter et år med rekordsalg av nye hytter? 05. januar 2022

Les også

Hytteeiere krever fotobokser i Hunnedalen: – Hadde endret holdningen over natten Hunnedalen i Gjesdal har 380 hytter. Nå håper hytteeiere der at mange av de nær 5000 med hytte i Sirdal også støtter et… 08. september 2021

Les også

I Sirdal kan selv fireåringer trille langt inn i fjelheimen Dette er ikke akkurat Rallarvegen. For når Sirdal byr på flott fjellsykling, er det på asfalterte veier som du kan… 04. juli 2021

Les også

Banksjef ble hytteutbygger på heltid i Sirdal Det er ikke så mange lederstillinger i Sirdal. Derfor stusset flere da Laila Helleberg sa opp jobben som banksjef hjemme… 02. mars 2021