Magnhild har fått egen veg i Norges minste kommune

Du skulle kanskje tro at Kleppa fikk vegen oppkalt etter seg fordi hun ikke har gått inn for å slå Utsira sammen med andre kommuner i rollen som fylkesmann. Men historien går lenger tilbake enn det.

Utsira er Norges minst kommune i folketall, og den nest minste i areal etter Kvitsøy, og for få år siden var det ingen gatenavn på Utsira.

– Alle visste hvem alle var, så det var ikke behov for gatenavn. Men staten har pålagt alle kommuner å innføre gatenavn, blant annet for å gjøre det lettere for nødetater å finne fram, sier tidligere ordfører Jarle Nilsen.

Tor Andre Johannessen

Da han var ordfører på Utsira fra 2007 til 2012, trengte kommune penger til å bygge en ny skole. Problemet var at den lille kommunen med rundt 200 innbyggere ikke klarte å spare nok penger.

– Prisen steg mer enn det beløpet vi klarte å spare, så vi klarte aldri å skaffe nok penger, sier Nilsen.

Da kommunal- og regionalminster Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) fikk høre om problemet, sørget hun for at kommunen fikk en ekstra bevilgning på 10 millioner kroner til å bygge ny skole.

– Vi var så glad for å få 10 millioner at jeg lovet at veien opp til skolen skulle kalles opp etter Magnhild Meltveit Kleppa. Jeg tror ikke at det har skjedd verken før eller seinere at kommunalminsteren gir en slik bevilgning, så det er vel fortjent at hun får en vei oppkalt etter seg, sier Nilsen.

– Kjekk og spesiell opplevelse

Magnhild Meltveit Kleppa hadde egentlig invitert seg selv på besøk til kommunen i sin nye rolle som Fylkesmann for å ha et møte med kommunen og ble overrasket da hun fikk beskjed om at gateskiltet var ferdig og skulle avdukes.

– Da hadde jeg jo bare en ting å gjøre, og det var å si ja, smiler Kleppa.

– Hvordan er det å få en egen gate oppkalt etter seg?

– Det er jo veldig spesielt, og jeg synes det var en kjekk opplevelse, sier Kleppa.

Før hun ble kommunalminister hadde hun vært på besøk på Utsira og sett at kommunen hadde behov for en ny skole.

– Skal det bo barnefamilier på Utsira, er de avhengig av å ha en trygg barnehage og skole. Da skolen var ferdig i 2011, var jeg samferdselsminister og ble invitert for å åpne skolen. Da fortalte de at veien til skolen ville få mitt navn, sier Kleppa.

Langt gatenavnskilt

– Hvordan var det å se ditt eget navn på gateskiltet?

– Jeg vet at jeg vet at navnet mitt er langt, så det ble et langt skilt. På et tidspunkt var det et spørsmål om navnet kunne forkortes noe. Men da svarte jeg at de måtte ha med hele navnet hvis de først skulle gjøre det, sier Kleppa.

Fordi skilte var både langt og høyt måtte hun ha litt hjelp til selve avdukingen.

– Det var en en høytidelig stund, og det er spesielt å vite at det er en vei som bærer mitt navn på Utsira. Normalt blir jo folk hedret med en vei etter at de forlater denne verden. Jeg vet ikke hvor ofte det skjer at personer som er i live får sin egen vei. Jeg tok det lenge med et smil og tenkte at skjer det, så skjer det. Når det først skjedde, er det litt stas. Men det er jo en kommunal vei, og jeg har respekt for lokaldemokratisk, så kommunen får bestemme selv, sier Kleppa med et smil.

Utsira har også andre litt uvanlig gatenavn, blant annet Nynorskvegen. De som bygde veien, kjempet for at Utsira skulle være en nynorskkommune. Det var imidlertid bokmålsfolket som vant fram i avstemningen om målform i 1956, men nynorskforkjemperne fikk i det minste vegen oppkalt da de nye gatenavnene ble vedtatt i kommunestyret for to år siden.