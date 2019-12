Verneprisen til Buch i Wessels gate

Et jugendhus i mur fra 1914 var det som skulle til for å vinne årets Vernepris i Stavanger kommune. Eier er Carl Egil Buch (76).

Kjøkkenet i 2. etasje har det en eiendomsmegler ville kalt «nøktern standard». Men originalt er det. Foto: Jon Ingemundsen

Wessels gate 50 er ikke det mest prangende huset i Stavanger, men haler likevel i land en fortjent Vernepris for 2019. Foto: Jon Ingemundsen

Slik så det ut i et Stavanger-hjem for 100 år siden. Noen har det slik fremdeles. Foto: Jon Ingemundsen

Carl Egil Buch bor vekselvis i Haugesund og i Wessels gate. - Jeg har aldri bodd i et nytt hus, sier han. Foto: Jon Ingemundsen

Han er tredje generasjon Buch i huset. Hans farfar Carl Emil Buch kjøpte det allerede i 1916. Carl Egil Buch flyttet inn i den ene leiligheten våren 1967, og overtok eierskapet i 2008.

Jobb og fritid

I juryens begrunnelse heter det at Buch er sterkt opptatt av bygningsvern, og har viet store deler av livet til nettopp dette, både yrkesmessig og privat.

– Han er utdannet etnolog og var antikvar ved Haugesund museum i en årrekke. Det er få som har så inngående kunnskap om byggeskikk og kulturhistorie som ham, sier Kari Raustein, leder i juryen.

Hun trakk også fram at det formelig har regnet vernepriser på familien Buch. Carl Egil Buch fikk nemlig i 2014 en tilsvarende pris for sitt hus i Haugesund. Og hans mor, nå avdøde Else Buch, fikk i 2007 Verneprisen i Stavanger for et hus i Nedre Tordenskjolds gate 1. på Eiganes.

I tillegg fikk Buch på 90-tallet både haugesund kommunes kulturpris, Haugesunds Avis honnørpris og Rogaland fylkeskommunes miljøvernpris.

– Det er imponerende for oss å få oppleve en slik skattkiste av et hus som hans, avsluttet Raustein.

Buch i veggene

Hovedpersonen selv røpet at han for alvor gikk løs på oppgaven med de to eiendommene da han ble pensjonist for 13–14 år siden.

– Målet var å ta vare på dem på en antikvarisk forbilledlig måte, og på den måten misjonere litt. Det har ikke vært noe offer, for dette er jo noe jeg liker å holde på med, sier Carl Egil Buch.

«Han har hele tiden vært bevisst på eiendommens kulturhistoriske verdi og har hatt et ønske om å ta vare på det originale og tilbakeføre sekundære elementer uten å fjerne alle sporene etter tidligere inngrep. Han er opptatt av at huset både visuelt og funksjonelt skal svare til sin type, stil og karakter, men også at husets tidligere bruk og hans families historie skal kunne leses ut av veggene», heter det videre i juryens begrunnelse.

Praktisk anlagt

Årets tema for prisen er boliger bygd før 1940. I tillegg til vinneren var også Storhaugveien 35 og Nedre Dalgate 77 nominert til prisen.

Huset i Wessels gate 50 ble oppført i 1914 for Kristian Stokka av murmester Lars Storhaug og hans sønn, arkitekten, som også het Lars Storhaug. Huset er et murhus i enkel jugendstil som er oppført som tomannsbolig, og som har tjent som generasjonsbolig med og uten utleieenheter i tillegg.

Etter at Carl Egil Buch flyttet inn, har han egenhendig satt i stand store deler av huset. De fleste takflatene har han lagt om med eksisterende teglpanner, supplert med brukt tegl av samme type, og skorsteinspipene har han pusset opp. Alle synlige detaljer ble utført som opprinnelig. Eieren har tilbakeført mange av tiltakene som var gjort innvendig og innredet huset i tråd med dets alder, type og stil, men samtidig med vekt på sin egen, personlige smak.

Rommene blir brukt til sine opprinnelige funksjoner; selv det opprinnelige badekaret fra 1914 har igjen kommet på plass i det gamle baderommet i kjelleren. Dette er vel å merke ikke i bruk til daglig. Huset har mer moderne bad i de andre etasjene.

25.000 kroner

Engasjementet slutter heller ikke ved husveggen, men omfatter hagen og gjerdene rundt eiendommen, som er utført i tråd med byggestilen ellers.

– Dette er altså et usedvanlig gjennomtenkt og gjennomført prosjekt, lyder juryens begrunnelse.

Prisen består av en plakett som skal festes på portstolpen, samt 25.000 kroner som nok kommer godt med til vedlikehold av et digert hus på tre etasjer pluss kjeller. I tillegg til Stavanger kommune, står også Fortidsminneforeningen bak prisen.

I fjor var det Base Property som stakk av med Verneprisen for sin ytterst vellykkede renovering av Hermetikklaboratoriet i Niels Juels gate.

Her er listen over de øvrige vinnerne av Verneprisen, som er blitt delt ut hvert år siden 1999:

