Har tildelt kontrakter til over 3 milliarder kroner

Helse Stavanger og SUS2023 har foreløpig tildelt 44 kontrakter for over 3 milliarder kroner. Sist ut er storkjøkken-kontrakt verdt 18,9 millioner kroner, som er tildelt Norrøna storkjøkken.

Det nye sykehuset på Ullandhaug har signert nok en kontrakt. Denne gangen er det Norrøna Storkjøkken som har fått tilslag på bygging av nettopp storkjøkken. Foto: Rikard Vinningland

Håkon Jonassen Norheim Journalist

– Kontrakten betyr at Norrøna skal levere storkjøkken til kantine- og cafédriften i det nye universitetssykehuset. I tillegg blir det kjøkken på pasientpostene, til sammen 21 stykker, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023 i en pressemelding.

Norrøna Storkjøkken er tildelt den foreløpig 44 kontrakten i forbindelse med byggingen av det nye sykehuset på Ullandhaug, verdt 18,9 millioner kroner. Det gjør at den totale verdien på sykehus-kontraktene per januar er på 3,078 milliarder kroner.

Norrøna Storkjøkken er en av de største leverandørene av storkjøkkenutstyr i landet, og selskapet har en over 70 år lang historie. De har hovedkontor i Stavanger, men avdelinger og forhandlere over hele landet.

– For oss er det prestisje å vinne denne kontrakten, og vi ser frem til å gjøre vårt for at de som lager mat på det nye sykehuset skal ha funksjonelle fasiliteter og moderne kjøkkenløsninger, sier Gudrun Windsand Pettersen, daglig leder i Norrøna Storkjøkken.

Kontrakten gjelder ikke storkjøkkendriften på Forus som fortsatt skal levere mat til SUS, også når nytt bygg er på plass.

I tidsperioden januar-mars vil de også tildele kontrakter på rør for samtlige bygg, belysning, avfallshåndtering og fast inventar til en estimert samlet verdi på 370 millioner kroner inkludert mva.

Publisert: Publisert 14. januar 2020 16:31

