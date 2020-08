Ryfast-feber: Har Strand gapt over for mye?

– Det er helt utrolig. Vi har aldri satset mer, sier Bjørn Aril Veland (KrF), fungerende ordfører i Strand. Men har kommunen gapt over for mye?

Laurents Todea og arbeidskameratene blir ferdig med skateparken på Jørpeland innen utgangen av august. Prislapp for aktivitetsparken er om lag 11 millioner kroner. Foto: Tor Inge Jøssang

Tor Inge Jøssang Journalist

I halvmørket i Tau kyrkje høres lyden av saging. Even Fossum kutter armeringsjern. Rørleggeren fra Hundvåg jobber med kolleger i Sig Halvorsen, tømmermenn og noen taktekkere, totalt sju personer. Om ett år skal de være ferdig med kirken med 500 sitteplasser, som samtidig blir en storstue for Nordre Strand.

– Det er et gigantisk bygg, men vi ligger godt an med arbeidet, sier Fossum.

Kirken til om lag 71 millioner kroner er et av flere offentlige byggeprosjekter i Strand.

Strand kirkelige fellesråd bygger Tau kyrkje, som skal innvies 12. september 2021. Prislapp om lag 71 millioner kroner, der kommunen betaler 63 millioner kroner. Foto: Tor Inge Jøssang

Rørlegger Even Fossum fra Hundvåg jobber på Tau kyrkje, som bare ligger 20 minutter unna etter at Ryfylketunnelen åpnet.

Det satses stort på nye skoler. Tau skole sto ferdig i fjor til 330 millioner kroner. I kommunesenteret Jørpeland er byggingen av nye Fjelltun skole og en ny flerbrukshall i gang. Prislappen er over 450 millioner kroner.

Nye Fjelltun skole skal stå ferdig i 2022. Prislapp om lag 346 millioner kroner. Foto: Arkipartner

Jørpeland flerbrukshall til 113 millioner kroner skal stå ferdig i 2021. Da er også Jørpeland stadion oppgradert med kunstgress og friidrettsbane til 11 millioner. Foto: Tor Inge Jøssang

Slik blir Jørpeland flerbrukshall.

Satser på nye fritidstilbud

Etter åpningen av Ryfast har folk fra Nord-Jæren oppdaget at fjelltoppene i Søre Ryfylke er lett tilgjengelige. Det har sprengt parkeringskapasiteten ved flere populære turmål og større parkeringsplasser skal bygges. Gangbrua til byparken på Jørpelandsholmen åpnet i 2017. Nye gangbruer og turstier reguleres langs Jørpelandselva og Krossvatnet på Tau.

Strand kommune tilrettelegger også for andre aktivitetstilbud. Det er bevilget et par millioner til et anlegg for stisykling i Dalen. Og under en presenning i Jørpeland sentrum formes betong i myke buer.

– Vi skal gjøre oss ferdig i løpet av august, sier Laurents Todea.

Han kommer fra Romania og jobber sammen med kolleger fra Litauen og Spania. De er ansatt i et spanske firma. Arbeidet med en ny skatepark med pumptrack er over et halvt år forsinket. I vinter ble arbeiderne hindret av frost, deretter av koronarestriksjoner.

Aktivitetsparken på Jørpeland har også pumptrack. Foto: Tor Inge Jøssang

Ved Jørpelandselva planlegges to nye gangbruer, samt nye turstier og parkeringsplasser langs elva. Også andre steder i kommunen skal det tilrettelegges parkeringsplasser og stier. Foto: Tor Inge Jøssang

På ønskelisten til lokalpolitikerne står blant annet ny svømmehall og nytt kulturhus, eventuelt en oppgradering av dagens kulturhus til fritidsfabrikk.

– Det er ambisiøse planer og veldig kjekt å være med på å forme Strand, sier kommunens prosjektleder Lasse Nag.

Bjørn Aril Veland, varaordfører i Strand. Foto: Tor Inge Jøssang

Milliard-investeringer

Totalt er det snakk om investeringer på anslagsvis 1 milliard kroner i løpet av 4–5 år. Prosjektene er vedtatt i «Ryfast-feber», en atmosfære av stor framtidsoptimisme. Det legges til rette for folkevekst i kjølvannet av at kommunen har fått ferjefri forbindelse til Nord-Jæren.

– Har Strand kommune gapt over for mye?

– Det er for tidlig å konkludere, men jeg tror nok at det er veldig stor forståelse for at vi har gapt over det vi skal på en stund. Det kan bli vanskelig å finne rom for kulturhus og svømmehall, dette gir seg ikke selv. Fritidsfabrikken henger også i en tynn tråd. Men vi leier veldig mye plass og trenger lokalene, svarer fungerende ordfører Bjørn Aril Veland.

I sist budsjettbehandling, rett før åpningen av Ryfylketunnelen, kom rådmannen i Strand med kraftige advarsler.

Befolkningsveksten har vært beskjeden de siste årene.

Skatteinntektene vokser lite.

En stadig aldrende befolkning vil øke etterspørselen etter kommunale tjenester.

Gjelden øker raskt og vil i 2023 utgjøre over det doble av driftsinntektene. Driftsøkonomien kommer til å bli presset i lang tid framover.

Men Ryfast har potensial til å gi flere innbyggere, økte skatteinntekter, et voksende næringsliv og et attraktivt og lønnsomt reiseliv. 40 nye innbyggere er verd 1 million kroner i rammetilskudd fra staten.

– Så er spørsmålet om gjelda blir for stor, slik at renter og avdrag gir oss utfordringer i tiden framover. Rentene er gunstige for øyeblikket og vi reddes av det i år, og sikkert en stund framover. Det er viktig at folk forstår at vi ikke bare har gjeld. Jeg har ikke tenkt eller ønsker å antyde at vi skal selge Lyse-aksjer, men Strand kommune sitter på verdier i aksjer til rundt en milliard, sier Bjørn Aril Veland.

For øvrig bygger Tryggheim Strand ny barneskole, Rogaland fylkeskommune skal utvide Strand videregående, mens utbyggere har over 1200 boliger og tomter klar for salg. Rundt 1000 boenheter kan bygges på Jørpeland og cirka 200 på Tau.

Vekst i eiendomsmarkedet

Eiendomshandelen viser lovende utvikling. I fjor ble det satt rekord da i overkant av 300 eiendommer ble omsatt i Søre Ryfylke, det siste året området var avhengig av ferjer. Dette var 55 flere enn året før.

– 2019 var et sykt bra år. 2020 ligger an til å bli enda bedre, sier Terje Krumsvik, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Ryfylke.

Verdien på eneboliger har økt cirka 10 prosent fra i fjor, og ligger nå på nesten 22.000 kroner per kvadratmeter.

– Til tross for at vi er inne i en urolig tid, er det mye folk på visning. Noen av disse kommer fra Stavanger-området, og dette betyr at vi blir flere innbyggere i Strand. Når jeg spør kjøpere hva som gjorde at de valgte hus på Tau eller Jørpeland, svarer de at nå er fastlandsforbindelsen på plass. Her kan de gå på en ny fjelltopp hver eneste helg. De tror det er bedre for ungene å vokse opp på Strandalandet, hvor det er ganske urbant. Til og med Tau har fått kjøpesenter. De har også fått med seg at den nye skolen på Tau er helt fantastisk, sier Krumsvik.