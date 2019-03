Sånn kan det bli i Paradis

To arkitektkontorer er invitert til videre bearbeidelse av forslagene sine:

«Juryen for arkitektkonkurransen i Paradis Midt og Nord har tatt en beslutning på at vi går videre med kontorene Wingårdhs og EM2N+GHA+DIFK for bearbeiding av arkitektforslagene». det melder Bane NOR Eiendom, FP Eiendom og Base Property.

På generell basis handler bearbeidingen om ytre arkitektur, funksjonalitet, fasader, høyder, volum, uteareal, tekniske vurderinger og planløsninger. Juryen har gjort en omfattende og grundig jobb, som har gått utover den planlagte tidsfristen for beslutning 20. mars.

De to kontorene skal komme med sine revideringer 17. april, mens estimert dato for mulig kåring av vinner er satt til 13. mai, melder selskapene bak utbyggingen

Dagen etter at bystyret vedtok en sentrumsplan med et utbyggingspotensial på 200.000 kvadrat i Paradis, la Base Property og Bane Nor Eiendom fram fire måter å løse oppgaven på.

Før jul ble fire arkitektfirma, danske Schmidt Hammer Lassen, svenske Gert Wingårdh og de to norske Ghilardi+Hellsten og A-Lab, invitert til å lage sine forslag for Paradis midt og Paradis nord. Ghilardi + Hellsten har gått inn i et samarbeid med sveitsiske EM2N.

Trinnvis utbygging

Siden Paradis nord ligger lenger fram i tid, vil det følgende handle om Paradis midt, området fra Strømsbrua og inn til Støtteparken, det grønne området sør for Skatt Vests bygg på Lagårdsveien.

Dette området ligger først i køen når det gjelder regulering og bygging, ikke minst fordi utbyggerne har inngått en intensjonsavtale med Aker BP om å bygge nytt regionalt hovedkvarter med 3000 arbeidsplasser rett på nordsiden av Strømsbrua.

Nicolay Schreuder i Bane NOR Eiendom og Alfred Ydstebø i Base Property har tidligere sagt til Aftenbladet at de er godt fornøyde med forslagene som er kommet inn.

- Det ser ut som om alle har holdt seg innenfor betingelsene i konkurransen og premissene som ligger i sentrumsplanen, sa Schreuder som leder juryen.

Jarle Aasland

Ghilardi + Hellsten/EM2N, «The long green»

Ghilardi+Hellsten/EM2N

Ghilardi + Hellsten /EM2N

Vil lage en overordnet blå-grønn struktur som sikrer åpenhet og offentlig aktiviteter/ destinasjoner på langs og på tvers av området samt gjenbruk av eksisterende bygg.

Dette innebærer ny infrastruktur som prioriterer gang- og sykkelveiforbindelser til og fra området (og stasjonen). Ingen bilgjennomkjøring på Paradis, men mulighet for bilfrie soner og ny førerløs krysning over Hillevågsvannet.

Anbefaler en kompakt og tett bebyggelsesstruktur som gir høy utnyttelse med lavest mulig byggehøyder, men som samtidig sikrer utsyn mellom tomter og bebyggelse.

Wingårdhs, «East of Eden»

Wingårdhs

Wingårdhs

Paradisets hus blir svært sofistikerte bygninger når det gjelder teknisk og funksjonell kapasitet, men likevel nesten natur i hvordan volumene tårner seg opp som ett fjordlandskap, med viker og nes.

Bygningene reiser seg bratt på sine steder, men faller også unna i en stor åpning i midten. Der, midt foran jernbanestasjonen, løper ett gangstrøk som alltid er åpent.