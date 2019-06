Prosjektkor fra Rogaland sang i Peterskirken

«Kor i Roma» er et prosjektkor som inneholder sangere fra ulike amatørkor i Rogaland, men også folk som aldri har sunget i kor før. Dirigent Erland Dalens ønske er nettopp dette, å rekruttere flere sangere inn i korverden. Han har jobbet med prosjektkor over hele Norge, og i samarbeid med Borghild Kyllevik og Siri Kval Ødegård startet han for 3 år siden «Prosjektkor Rogaland».

Høydepunktet for de 70 sangerne var da de sang på en messe i selveste Peterskirken i Vatikanet, og konsert i en av Romas flotteste kirker «S.Agnese in Agone» midt på Piazza Navona. I sistnevnte avsluttet de en stor korfestival med navn «Canto in Maggio».

– Vankelig å forstå hva vi har vært med på» sier Borghild Kyllevik.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å forstå at vi har sunget under Michelangelos fantastiske kunst i St.Peterskirken før jeg ser nyttårsmessen fra kirken på TV.

På konsertene fremførte koret et blandet repertoar med både italienske klassikere og norsk folkemusikk, men også sanger fra andre land.