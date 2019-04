Mann siktet etter funn av eksplosiver

Mannen i 20-årene, som er kjent for politiet fra før, ble ifølge politiadvokat Stian Eskeland i Sør-Vest politidistrikt stoppet i en rutinemessig trafikkontroll i Stavanger mandag kveld.

– I bilen ble det funnet en del eksplosive og potensielt farlige stoffer. Dermed ble han pågrepet og satt i politiarresten. Politiet ransaket deretter boligen hans i Sola og fant enda mer eksplosiver og farlige stoffer, sier Eskeland.

I politiarresten

Mannen er nå siktet for ulovlig oppbevaring av eksplosiver og sitter i politiarresten. Adressen han bor på er evakuert.

Bombegruppen fra Oslo er på plass for å bistå i arbeidet med å fjerne eksplosivene fra boligen. Senere vil de fortsette undersøkelsene i boligen i samarbeid med krimteknikere fra Sør-Vest politidistrikt.

Synlig i nabolaget

- Ved denne type funn er det rutine å tilkalle bombegruppen ettersom de er eksperter på dette området. Det vil pågå arbeid i den aktuelle boligen en periode framover. Per nå har vi ikke ytterligere opplysninger om hva slags eksplosiver som er funnet i boligen, sier politiadvokat Stian Eskeland i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Foreløpig er ingen andre boliger evakuert, men det vil bli synlig politi i området så lenge arbeidet pågår.

Venter på å bli avhørt

Anne Kroken er forsvarer for den siktede mannen i midten av 20-årene og kan foreløpig ikke si noe om hvordan han stiller seg til siktelsen.

– Han ble pågrepet mandag kveld og ga en kort forklaring for politiet da. Nå er bombegruppa rutinemessig tilkalt for å undersøke det de har funnet i boligen. De begynte jobben klokken 14, og jeg vet ennå ikke hva de har funnet. Deretter skal han avhøres. Jeg har snakket med han flere ganger. Han sitter og venter på å bli avhørt. Han er klar til å gi en forklaring for politiet og er innstilt på å samarbeide, sier Kroken til Aftenbladet ved 15-tiden tirsdag ettermiddag.

Hun opplyser samtidig at politiet har tatt forbehold om fengsling og bestilt tid i retten onsdag, men hun håper at det ikke blir nødvendig når mannen har avgitt sin forklaring. Forsvareren opplyser samtidig at hun ikke kjenner til at mannen er siktet eller dømt for ulovlig oppbevaring av eksplosiver tidligere.

Vet du noe om saken? Tips oss: tips@aftenbladet.no eller telefon 05150.