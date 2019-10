Eigerøy skole-skandalen: Bedrifter ber kommunen strekke ut ei hånd til Kvia

Eigersund hevet kontrakten med totalentreprenøren Kvia AS på Nærbø. Verdien var 161 millioner kroner. Eigerøy skole skulle koste 250 millioner kroner. Kvia mener de og underleverandører har jobbet for 37 millioner, men kommunen mener dette beløpet er på rundt 10 millioner. Slik går det an å fortsette. Det ligger advokatmat under hver snublestein i byggetomten til Eigerøy skole.

Gå i dialog

Derfor mener Kvia-siden at det er nok nå. De ønsker å svelge kameler sammen med kommunen og komme i gang igjen med jobben.

Kvia selv har, helt siden kontrakten med kommunen ble opphevet, ønsket å få lov til å fullføre prosjektet med å bygge Eigerøy skole.

Nå engasjerer også flere av underleverandørene i Egersund seg til støtte for Kvia AS. Vidar Mong skriver i en uttalelse:

«Entreprenøren har rekt fram ei hand der de tilbyr kommunen å ferdigstille prosjektet på tross av den behandlingen de har fått. For å fullføre prosjektet for kommunens innbyggere. Men kommunen har slått handa av entreprenøren og vendt dem ryggen. (...) Min oppfordring er å gjøre det eneste riktige. Gjør om på den avgjørelsen som er tatt. Fjern kommunens prosjektleder. Gå i dialog med Kvia og la dem fullføre skolen før det er for seint å snu.»

Svein Erik Hetland er leder i Sig. Halvorsens avdeling i Egersund. I et brev til ordfører Odd Stangeland (Ap) og til rådmann Gro Anita Trøan skriver han:

«Sig. Halvorsen har i dette prosjekt, og mange andre prosjekter hatt gode og lange erfaringer med Kvia AS som entreprenører. Vi har ikke opplevd noe form for problemer med å gjennomføre byggeri med Kvia As.»

Bygg skolen

Også Hetland har en mening om prosjektleder Jannicke Bergh.

«Den type prosjektledelse som er praktisert her, har vært krevende og blir nok oppfattet som vanskelig å forholde seg til, og skaper store forsinkelser i prosjektet, pga seine svar, og beslutninger.»

Svein Erik Hetland sier at han blir flau av kommunens håndtering av prosjektet.

«Som skattebetaler til Eigersund kommune (...) blir jeg hinsides irritert når jeg ser hvordan dette prosjekt håndteres og hva det vil koste av skattebetalernes kroner. Mitt råd er nå at de rette valgene tas. Få prosjektet i gang, bygg skolen og lever det som elever, lærere og foreldre har blitt lovet på Eigerøy. Få Kvia fort på plass igjen, der de kan få utført sin jobb, uten at noen ødelegger for dem.»

Hva sier prosjektlederen?

Kommunens innleide prosjektleder nevnes i mange av innspillene til Aftenbladet. Jannicke Bergh svarer oss slik i en e-post:

«Vi gir aldri uttalelser om kundeforhold. Etter det jeg forstår gjelder denne saken Nye Eigerøy skole der vi er engasjert av Eigersund kommune for å ivareta prosjektledelsen som byggherrens representant. Som jeg har informert deg om tidligere er det Leif Broch i Eigersund kommune som uttaler seg i saker knyttet til det prosjektet.»

Hva sier kommunen?

Kommunikasjonssjef Leif Broch sier dette om å gå i dialog med Kvia.

– Det pågår en tvist mellom kommunen og Kvia der begge parter er representert av advokat, og det er naturligvis løpende kontakt mellom partene.

– Hva tenker kommunen om at lokale underleverandører i Egersund oppfordrer kommunen til å rekke ut ei hånd til Kvia?

– Kommunen oppfatter at det er et stort engasjement i denne saken, både fra Kvias underentreprenører og andre. Det grunnleggende for vår del er at kommunens interesser blir ivaretatt på forsvarlig vis. Dette skjer gjennom en prosess som nå ivaretas av kommuneadvokaten på vegne av rådmannen. I en krevende situasjon er kommunen opptatt av å forholde seg formelt til Kvia som er vår avtalepartner som totalentreprenør.

– Er det vurdert å bruke en uhildet tredjepart for å forhandle seg til enighet med Kvia?

– Slik saken står akkurat nå er det ikke noen aktuell problemstilling.