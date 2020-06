Ingen nattog på Sørlandsbanen i sommer

GoAhead har innstilt alle nattog på Sørlandsbanen i sommer.

Skal du reise mellom Oslo og Stavanger i sommer, kan du ikke regne med å sove på reisen. Nattogene er innstilt. Foto: Kristian Jacobsen

– Vi innstilte alle våre nattog i mars i samarbeid med vår oppdragsgiver Jernbanedirektoratet. Alle våre nattog er derfor innstilt fram til 23. august, og slik er det inntil videre, sier pressevakt Dag Brekkan i Go-Ahead Norge til NTB.

Til Aftenbladet føyer han til at antallet avganger på dagtid på Sørlandsbanen har økt de siste ukene, og planen er å øke ytterligere framover. Nattogene er imidlertid innstilte.

– Vi følger med på rådene som gis av myndighetene framover, sier Brekkan.

Go-Ahead overtok 15. desember i fjor trafikken på Jærbanen og Sørlandsbanen.

Administrerende direktør i Go-Ahead Cathrine Elgin. Foto: Jarle Aasland

Også Vy har innstilt alle sine nattog på Bergensbanen i sommer som følge av passasjersvikt.

– Akkurat nå er 85 prosent av passasjerene våre borte. Vi har ikke nok kundegrunnlag til å kjøre alle avganger, og derfor har vi innstilt nattogene, bekrefter kommunikasjonssjef Nina Hauge Schage overfor NRK.

Ifølge Vy vil nattogene bli satt opp igjen så snart selskapet mener kundegrunnlaget er tilstrekkelig, forutsatt at smittesituasjonen er under kontroll.

Vy begrunner videre avgjørelsen med at det om bord på nattogene er flere kontaktflater og dermed vanskeligere å overholde smitteverntiltakene. I tillegg er det krav om mer rengjøring i togene.

Beslutningen er tatt i samarbeid med Jernbanedirektoratet.

Natur og Ungdom er ikke begeistret for avgjørelsen.

– I år blir det norgesferie på de fleste. Derfor er vi helt avhengig av at togene går for å kunne velge den mest miljøvennlige reisemåten. Det er veldig leit at kapasiteten på togene blir begrenset såpass mye som det legges opp til nå, sier Matilde Løvvik, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Statens Järnvägar (SJ) har startet opp igjen nattogene, men i sommer skal SJ kun kjøre nattog i helgene på Dovrebanen.