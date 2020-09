– Jeg har ikke gjort annet enn å etterlyse rapporter, sier Stanley Wirak

De store overskridelsene på veiprosjektet Skjæveland – Foss-Eikeland ble ikke rapportert før vinteren og våren 2020, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak. Foto: Jarle Aasland

– Jeg har stadig etterlyst rapporter, sier Wirak som mener det ikke er grunnlag for å reise kritikk mot styringsgruppen for Bymiljøpakken for manglende initiativ.