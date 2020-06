Stortinget nærmer seg massive oppgraderinger i vannkraft

Oppgraderinger i vannkraft seiler opp som en viktig sak for en rekke partier på Stortinget i høst. Her fra Mauranger kraftverk i Kvinnherad. Foto: Pål Christensen

Flere partier peker på et klart flertall for å justere på skatteregimet for vannkraften. Fredag varmer Stortinget opp til det store slaget som kan komme allerede i høst.