KRISTIANSAND: – Seilingene er kansellert på grunn av været som er på vei inn i Skagerrak nå. Vi prøver å få så mange som mulig hjem i dag. Det jobber vi med nå, sier Nina Moland Andersen, salgs- og markedssjef i Color Line, til Fædrelandsvennen lørdag kveld.

DMI (Danmarks Meteorologiske Institutt) melder lørdag klokken 18 at bølgehøyden i Skagerrak skal være 2–3 meter lørdag kveld, og stige til rundt fire meter mot midnatt. I løpet av natten vil uværet fortsette å komme inn fra vest og øke bølgehøyden ytterligere til over seks meter i løpet av søndagen.

Vindstyrken vil komme opp i godt over 20 meter per sekund i Skagerrak søndag. Både vindstyrke og bølgehøyde vil nå en topp søndag kveld, ifølge DMI.

– Værmeldingen og informasjonen er klar og tydelig. Fra søndag klokken 11 til midnatt vil det blåse 25–30 meter per sekund i Skagerrak. Derfor velger vi å kansellere alle søndagens avganger tidlig, sier Andersen.

Til Larvik søndag

Selv om alle overfarter mellom Kristiansand og Hirtshals er blitt kansellert, sier Andersen at enkelte vil bli tilbudt ferje til Norge søndag formiddag.

– Superspeed 2 skulle opprinnelig gått til Larvik lørdag kveld, men vi velger å legge den igjen i Danmark i natt slik at vi kan få med oss noen av dem som skal til Kristiansand. Den avgangen vil gå klokken 11 fra Hirtshals til Larvik, sier markedssjefen i Color Line.

Kanselleringene ut fra Kristiansand i morgen vil ifølge Color Line ramme rundt 850 gjester. Ferjeselskapet jobber nå med å informere gjestene via mail og sms.

Kjartan Bjelland

Kan ikke kreve overnatting

Andersen ber alle som skulle med ferjen i morgen om å følge med på selskapets nettside.

– Det tar dessverre for lang tid å ringe alle som har bestilt tur i morgen. Det er derfor viktig at de følger med på vår hjemmeside og på Facebook der vi legger ut informasjon fortløpende, sier Andersen.

– Hvordan følger dere opp gjestene som venter i Danmark?

– Det finnes ikke noe krav om at vi skal dekke overnattinger hvis været er årsak til kanselleringen, men vi er flinke til å strekke oss langt for å hjelpe gjester som blir rammet. Vi har i alle år har behjelpelige i slike situasjoner, understreker Andersen.

For de ferjefaste i Danmark blir mandag neste sjanse for å komme seg hjem over Skagerrak. Andersen sier Color Line da vurderer å sette inn en ekstra avgang for å få alle raskest mulig hjem.

Rammer også Fjord Line

Lørdag ettermiddag har også Fjord Line sendt ut tekstmelding til sine passasjerer om at avgangene mellom Kristiansand og Hirtshals er kansellert på grunn av dårlig værutsiktene. De beklager avgjørelsen.

På selskapets nettsider bekreftes det at avgangene fra Kristiansand klokka 08.30 og 15.00 er kansellert. Det samme gjelder dermed også avgangene fra Hirtshals klokka 11.45 og 18.00.

– I dag lørdag går ferja som planlagt. I morgen er det meldt opp til seks-sju meters bølger. Det vil ikke være optimalt for komforten til våre gjester, sa administrerende direktør Rickard Ternblom i Fjord Line til Fædrelandsvennen lørdag formiddag.

– Hvor store bølger tåler Fjord Cat?

– Teknisk er det ingenting i veien for at den kan gå i store bølger, men det handler om komforten til gjestene og lasten på bildekk. Rundt fire meter begynner det å føles ubehagelig, sier Ternblom.

Meteorologene ber folk sikre trampoliner og søppelkasser før stormen setter inn:

Farevarsel

Vinden kan også gi andre utfordringer. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utstedt oransje farevarsel.

Fra søndag formiddag ventes det lokalt kraftige vindkast i Telemark, Aust-Agder og østlige deler av Vest-Agder, og NVE ber folk i området om å feste alle løse gjenstander.

– Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over ende. Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet, advares det.

Det er ventet kraftige vindkast på 20 meter per sekund i Agder og Telemark søndag.

Kjartan Bjelland (arkiv)

Fare for skred

Vinden vil i all hovedsak komme fra vestlig retning. Søndag kveld minker vinden igjen, ifølge NVE.

Det er utstedt oransje farevarsel flere steder denne helgen. Lørdag og søndag er det fare for jord- og flomskred i indre og midtre deler av Vestlandet og Nordvestlandet, og søndag er det flomfare på oransje nivå i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, ifølge NTB.