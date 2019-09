Været: Nå blir det ensifrede høstgrader

– Nå kommer vinden fra nord og nordvest, og da blir det mye kjøligere.

Det sier vakthavende meteorolog Marianne Skolem Andersen i Meteorologisk institutt (MI) til Aftenbladet mandag formiddag.

Og vinden som har kommet, den er også ganske kraftig, i hvert fall mandag og tirsdag.

Sterk kuling

– Mandag kan den komme opp i sterk kuling utsatte steder, særlig langs kysten. Tirsdag blir også vindfull, men dag nøyer den seg med liten kuling, sier Andersen.

Fritt for nedbør blir det heller ikke, selv om de neste par dagene vil skifte hyppig mellom sol og nedbør.

Kan komme snø i fjellet

– Snøgrensen vil være et sted mellom 600 og 900 meters høyde over havet. Men siden det fortsatt er ganske varmt i grunnen, er et lite sannsynlig at den eventuelle snøen vil legge seg, sier meteorologen.

Onsdag vil både vind og værvariasjonenene roe seg noe, og vi kan få noen nedbørsfrie dager. Men fortsatt vil vinden komme nordfra, slik at temperaturene vil holde seg under 10 grader utenfor uken.