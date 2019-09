Aftenbladet viser seg fram

Kan tapetet tenke?

Først ute er et arrangement som inngår i den store teknologikonferansen Nordic Edge. I Aftenbladets eget møtelokale Gnist skal framtiden beskrives onsdag 25. september kl. 18: «Vil tapetet mitt ha interessante tanker?» er temaet. Eller «Will my wallpaper be having interesting thoughts», som det heter på konferansespråket.

Fredrik Refvem

Det handler altså om kunstig intelligens, algoritmer og annen teknologi som endrer hverdagen vår. Satiriker og filosof Lene Rachel Andersen deltar sammen med Kim Escherich, som ,har tittelen innovasjonsarkitet, deltar. Begge er knyttet til Fremvirke, et dansk debattforum som tar framtiden på alvor - gjennom satire.

I tillegg deltar Stavangers smartbysjef Gunnar Crawford, Aftenbladets sjefredaktør Lars Helle, Bolders kommunikasjonssjef Ann Sesilie Tekfeldt, og Bolders CEO, Erik Skjærseth.

Pål Christensen

Garanti: Ikke kjedelig

De som vil ha mer alvor blandet med humor, kan springe fra Aftenbladet til revyscenen Stavangeren like etterpå. Onsdag klokken 20 skal nemlig Aftenbladets Leif Tore Lindø og Jan Zahl spille inn sin populære podcast Aftenblabla med publikum i salen.

– Vi får besøk av ei som ikke vil være ordfører lenger, og ei som gjerne vil, sier Zahl. Det betyr at gjestene er avtroppende ordfører Kristine Sagen Helgø (H) og påtroppende Kari Nessa Nordtun (Ap). I tillegg kommer Aftenbladets sjefredaktør Lars Helle og kommentator Harald Birkevold for å gi full beskjed.

– Så blir det helt sikkert en del rols, sier Zahl.

– I verste fall kan folk bli klokere, frister Lindø.

– Men det eneste vi garanterer, er at det ikke skal bli kjedelig.

Egil Eriksson

Ny Kielland-bok

Dagen etter, torsdag 26. kl. 19, er det tilbake til Aftenbladets Gnist: Journalist Tommas Torgersen Skretting er aktuell med boken «Alexander Kielland-ulykken». Historieprofessor Gunnar Nerheim ga boken terningkast 5 og framhevet særlig Skrettings bruk av nytt kildematariele; styreprotokollene for Stavanger Drilling II AS, som var ansvarlig for driften av «Alexander Kielland», samt et omfattende fransk materiale.

I Gnist inviteres leserne til en samtale om tragedien, spillet og hemmelighetene som kunne ha ventet en oljenasjon. Med journalist og forfatter Tommas Torgersen Skretting og Aftenbladets debattredaktør Solveig Grødem Sandelson.