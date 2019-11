Ny runde om automatisk fartsmåling i Ryfast

I Granavolden-erklæringen fikk Fremskrittspartiet gjennom at regjeringen vil begrense bruken av streknings-ATK (automatisk trafikkontroll med gjennomsnittsmåling). Derfor ga Vegdirektoratet beskjed om at Ryfast-prosjektet ikke skal ha gjennomsnittsmålingen av farten, selv om dette var planlagt.

Beslutningen skapte reaksjoner. Av hensyn til brann- og trafikksikkerhet har Fylkesmannen i Rogaland bedt Samferdselsdepartementet etablere streknings-automatisk trafikkontroll (ATK) i Ryfylketunnelen og framtidige undersjøiske tunneler i Rogaland. Henvendelsen ble sendt i mars og ble støttet av blant andre Strand kommunestyre.

– Det har tatt si tid, men nå har svarbrevet kommet fra Samferdselsdepartementet, opplyser John Gunnar Skien kommunikasjonssjef hos Fylkesmannen i Rogaland.

I svaret viser departementet til at Statens vegvesen i juni ble bedt om å gå gjennom kriteriene for bruk av streknings-ATK sammen med politiet, og komme med forslag til reviderte kriterier.

– Det ble i brevet også sagt at det frem til kriteriene er gjennomgått og vurdert, ikke skal etableres nye strekninger med streknings-ATK. Departementet har nylig mottatt forslag til reviderte kriterier for valg av steder og strekninger for automatisk trafikkontroll (ATK). Disse vil vi nå vurdere nærmere. En eventuell etablering av streknings-ATK i Ryfylketunnelen vil vurderes i henhold til nye kriterier, heter det i brevet.

Aftenbladet har bedt departementet om innsyn i forslag til reviderte kriterier for valg av steder og strekninger for automatisk trafikkontroll (ATK).