Mann pågrepet på Sola med eksplosiver for andre gang på et halvt år

– Det er riktig at mannen vi har pågrepet også tidligere er siktet for besittelse av eksplosiver. Den saken er fortsatt under etterforskning, sier jourhavende jurist Tonje Leirgulen Ravndal til Aftenbladet.

To ganger på et halvt år

Det var i påsken i år at 20-åringen ble pågrepet for å oppbevare sprengstoff hjemme på Skadberg.

Onsdag ettermiddag gikk politiet til ny pågripelse av mannen etter at det ble gjort et nytt funn av det som angivelig er eksplosiver på adressen hans.

Samme mann ble altså pågrepet på samme adresse på Skadberg i Sola, i påsken i år. Også da for å oppbevare sprengstoff. En del av eksplosivene som ble funnet sist måtte detoneres i boligen av sikkerhetshensyn.

Politiet fant da store mengder dynamitt og kunstgjødsel hos mannen. Dette ble funnet i mannens hus, bil og hytte.

Saken fra påsken i år er fortsatt under etterforskning hos politiet og mannen har formelt status som siktet i saken. I den nye saken er han foreløpig kun mistenkt.

Ikke flere mistenkte

– Vi har kontroll på gjerningspersonen og tror ikke det er flere personer involvert, sier jourhavende jurist Tonje Leirgulen Ravndal til Aftenbladet onsdag kveld.

– Mistanken er gjort på bakgrunn av obervasjoner politiet selv har gjort og opplysninger politiet har fått, sier Ravndal.

Bombegruppa på vei

Politiet sendte onsdag kveld ut en pressemelding der de skriver at det er gjort funn av gjenstander som angivelig skal være eksplosiver i et bolighus i Sola kommune.

Boligen er sperret av og politiet har opprettet vakthold. Nasjonale beredskapsressurser ved bombetjenesten er rekvirert og vil undersøke gjenstandene, skriver politiet videre i pressemeldingen.

– Det skal ikke være fare for øvrige omgivelser, og ingen andre hus i nærheten av den aktuelle boligen er evakuert. En mann i 20-årene er pågrepet i saken og siktet for ulovlig befatning med eksplosiver, sier jourhavende jurist Tonje Leirgulen Ravndal.

– Funnet ble gjort i forbindelse med en husransakelse etter at mannen var mistenkt for å kjøre i ruspåvirket tilstand, opplyser Ravndal til Aftenbladet.

Bombegruppen på Gausel i forrige uke

I forrige uke ble et hus på Gausel sperret av etter funn av eksplosiver. Bombegruppen ble tilkalt også her.

– Vi ser ingen sammenheng mellom hendelsene, sier Ravndal til Aftenbladet.

Hun har ingen forklaring på hvorfor to funn av eksplosiver avdekkes såpass nær hverandre i tid.

– Jeg har ikke dekning for å uttale meg om det er gjort flere funn av eksplosiver nå enn tidligere, sier Ravndal til Aftenbladet.

Det er foreløpig ikke avklart når bombegruppa kan være på plass på Skadberg. Dette blir ikke klart før torsdag.

