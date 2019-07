Mann til SUS med hodeskader etter voldshendelse på Eiganes

Det er politiet som melder om dette like før klokken 21.30 mandag kveld.

«Klokka 20:00 rykket vi ut sammen med ambulanse til en leilighet på Eiganes etter melding om vold. En mann i 40-årene er kjørt til SUS med skader i hodet. Vi leter etter gjerningspersonen. Vi etterforsker saken videre», heter det fra politiet.

Til Aftenbladet klokken 21.45 sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Victoria Hillveg, følgende:

– Det er et vitne som har kommet over fornærmede og varslet oss. Vi tror at hendelsen har skjedd utendørs. Vi har gode spor i forbindelse med videre etterforskning, og leter etter gjerningspersonen med store styrker, sier Hillveg.

– Er de involverte personene kjent av politiet fra før?

– Både fornærmede og antatt gjerningsperson er kjent av oss fra før, ja.

– Hva kan du si om skadeomfanget?

– Det kan jeg ikke uttale meg om. Fornærmede ble fraktet til sykehuset umiddelbart, svarer hun.