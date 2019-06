Skattepenger gir trøbbel med bank-ID

Feilen skal skyldes problemer med BankID, som har gitt brukere feilmelding når de prøver å logge inn. Dette får Tek.no bekreftet av DNBs pressetelefon.

BankdID-feilen rammer også andre banker, som Gjensidige og Sbanken, som også har problemer med løsningen på morgenkvisten.

BankID: – Bruk kodebrikke

Hos BankID er de klar over problemene.

– Det er BankID på mobil som ikke har fungert som det skal, både for Telia og Telenor, forklarer BankIDs pressekontakt, Hanne Kjærnes til Tek.no.

– Problemene for Telenor er løst, men det er fortsatt noen problemer for Telia-kunder. De kan logge inn som vanlig med kodebrikke. Problemene skyldes høy trafikk og at folk sjekker skattepengene, sier Kjærnes videre.

– Vet dere noe om når de siste problemene vil være over?

– Det pleier å bli bedre litt utover formiddagen. Men det er vanskelig å si, for det er mange som prøver å logge inn, svarer Kjærnes.

Det er uvisst hvor stort omfang problemene har og hverken DNB eller BankID kunne si noe om hvor mange som har forsøkt å logge inn uten å komme gjennom.