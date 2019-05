Bergen: To menn gikk ut feil dør fra strippeklubb og ble sittende innelåst i stengt Bunnpris-butikk

Etter å ha vært på After Dark Gentlemen’s Club i Torggaten, skulle de to mennene ta seg ut på gaten igjen.

– De valgte åpenbart feil dør da de skulle forlate strippeklubben. Da døren klikket igjen og låste seg bak dem, skjønte de at de satt innelåst i en stengt Bunnpris-butikk, forteller operasjonsleder Dag Olav Sætre ved Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Låst ut av vekter

De to karene visste ikke annen råd enn å ringe politiet da de skjønte at de ikke kom noen vei etter besøket på klubben som reklamerer med eksotisk striptease.

– Vi fikk den noe uvanlige telefonen. Vi sendte en patrulje til stedet, men det var en vekter som fikk låst dem ut fra butikken, sier Sætre.

Politiet ble oppringt av de innestengte klokken 03.05. Et kvarters tid senere kunne to menn omsider luske hjem etter kvelden på strippeklubb.

– Dette er vel en sak vi kan sette på kontoen for litt humoristiske oppdrag, kommenterer en lett flirende operasjonsleder.

Leter etter sykkeltyven

Politiet melder ellers om et sykkeltyveri fra Sykkelbutikken i Kanalveien.

– En vekter ringte oss og fortalte om en alarm i butikken. Da vekteren kom til stedet, oppdaget han en fyr som var på vei ut med en sykkel, sier operasjonsleder Sætre.

Sykkeltyveriet ble meldt 05.12. Like etter klokken 6 var vedkommende fortsatt på frifot.

– Vi er ute med en patrulje og leter etter mannen. Det ble tatt video i butikken da alarmen gikk, så det er kanskje mulig å identifisere tyven, sier Sætre.

I arresten etter bilbrekk

I Michael Krohns gate meldte en nabo fra om at han hadde hørt et smell fra en bil i natt. Det viste seg å være to karer som oppholdt seg ved en bil.

– Den ene skal ha knust en rute i bilen og tatt seg inn. Da politiet kom til stedet ble mannen, som er en gammel kjenning av politiet, tatt med til arresten, sier Sætre.