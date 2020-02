Bjørn Erikstein er ny styreleder i Helse Stavanger

Christine Sagen Helgø er ny nestleder i styret og Hege Ebeltoft er nytt styremedlem.

Bjørn Erikstein Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Disse ble tirsdag oppnevnt som representanter til styret i Helse Stavanger HF:

Bjørn Erikstein, leder

Christine Sagen Helgø, nestleder

Nina Langeland

Unn Therese Omdal

Hege Ebeltoft

Knut Vassbø

Ivar Eriksen

Om de nye styremedlemmene:

Bjørn Erikstein er utdannet lege og har bakgrunn som lege og leder ved ulike sykehus, leder i to regionale helseforetak og i Helse- og omsorgsdepartementet. Fra 2011–2019 var han administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus. I 2007–2008 var han direktør og ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet. Han har vært administrerende direktør i Helse Sør (2005–2007) og i Helse Midt (konstituert, 2008).

Erikstein begynte som lege i 1981 og hadde flere stillinger ved Radiumhospitalet og Ullevål universitetssykehus fram til han gikk av som klinikkrådsleder og sjeflege ved Radiumhospitalet i 2003. Han har også hatt flere styre- og lederverv.

Christine Sagen Helgø Foto: Fredrik Refvem

Christine Sagen Helgø er utdannet jurist og er partner og investeringsdirektør i Camar. Fra 1996 til 2001 var Helgø jurist ved Fylkestrygdekontoret i Rogaland. Hun har lang erfaring bak seg som lokalpolitiker i Stavanger for Høyre, som gruppeleder, medlem av kommunalstyret for levekår og leder av kommunalstyret for byutvikling. Fra 2011 til 2019 var hun ordfører i Stavanger. Helgø har erfaring fra flere styre- og lederverv.

Hege Ebeltoft er seniorrådgiver, COO (Chief Operating Officer) i Equinor. Ebeltoft har en doktorgrad i Physical Chemistry ved Universitetet i Bergen. Hun har mange år med erfaring fra Statoil/ Equinor, både i prosjekt og i ulike lederstillinger nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til andre verv.

Styret har i tillegg til de eieroppnevnte fire medlemmer som er valgt av og blant de ansatte: Aud Riise, Egil Olsen, Lars Kåre Kleppe og Gunn Elin Rossland.