Seilbåt kantret i Åmøyfjorden - tre personer hentet opp fra sjøen

– Tre menn i 60-årene fremstår uskadd, og trenger ikke behandling på sykehus. De er bragt inn på land og fått tørre klær på seg, informerer operasjonsleder Victor Fenne-Jensen.

– De varslet selv om ulykken, og nødetatene var på stedet kort tid etter.

Politiet fikk melding om kullseilingen klokken 17.30 onsdag. De tre personene som har havnet i sjøen, skal alle ha hatt redningsvest. Både båter og helikopter er på vei til stedet. Det samme er to ambulanser. Politiet oppretter mottak på land.

Også Hovedredningssentalen for Sør-Norge var involvert etter kullseilingen. Her får Aftenbladet klokken 17.45 opplyst at de tre er hentet opp fra sjøen av redningsskøyta «Sjømann» og at de fraktes til helsesjekk på land på Åmøy.