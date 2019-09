Kommunen vil droppe eget idrettsområde for å dekke akutt plassbehov hos Aarbakke As

– Det er den saken som nå haster mest å få løst, understreker Time-ordfører Reinert Kverneland (H).

Tirsdag gikk fylkesutvalget inn for å droppe innsigelsen mot et makebytte som skal sørge for at den profilerte bedriften fortsatt kan bli og utvide sitt areal på handels- og industriområdet Håland, rett sør for Bryne. Forutsetningen er at kommunen «kan dokumentere at området kan kompenseres med annet landsbruksområde av minst like god kvalitet.»

– Det er jo hele opplegget: Vi bytter det mot et område som er mye bedre egnet til landbruk, forklarer ordføreren.

Sprenger bymuren

Så viktig er saken at kommunen vil ta ut av kommuneplanen et framtidig idrettsområde på Tangen ved Frøylandsvatnet og altså bytte det mot et myraktig LNF-område ved Aarbakke, som ikke skal egne seg for landbruk. Kommunen vil dekke idrettens behov rundt Rosseland og Bryne stadion.

Men opplegget innebærer at kommunen med det lager hull i «ringmuren» som utgjør dagens grense mellom landbruket og hurtigvoksende Bryne. Derfor har både fylkesrådmannen og fylkesmannen fremmet innsigelse i høringen til ny kommuneplan.

– Nå har vi vunnet fram med vårt syn i fylket, det hjelper godt. Nå gjelder det bare å få forståelse også hos fylkesmannen, sier Kverneland,

I et brev gir kommunen tydelig beskjed om at den har liten sans for innsigelsen: Med undring og en viss uro registrerer kommunen at fylkesmannen ikke har vist særlig interesse for de foreslåtte tilretteleggingene for nye arbeidsplasser. Og behovet til en hjørnestein i Time må tas mer alvorlig enn å spre den rundt, er budskapet.

Brevet er undertegnet av alle i den tverrpolitiske styringsgruppen for planen; ordføreren og Hanna Kverneland fra Høyre, varaordfører og gruppeleder i KrF Sverre Risa, gruppeleder i Ap, Lars Lars Enevoldsen og Senterpartiets gruppeleder Bjarne Undheim.

Brevet må tolkes som om kommunen ikke akter å bøye seg for overordnede myndigheter og akter å kjøre saken videre, helt til Oslo, hvis ikke fylkesmannen blir med på opplegget.

Aaarbakke er sprengt

Det vises til at Aarbakke med nær 300 ansatte ble etablert på Håland før jordverngrensen kom inn i kommuneplanen, og bedriften er nå i akutt behov for areal for utvidelse. Fra i høst må bedriften midlertidig leie et 6000 kvadratmeter stort lokale på den tidligere Brøytfabrikken på Re.

-Dette er ikke hensiktsmessig. Får Aarbakke mer plass, ligger det potensiale for kanskje mange titalls nye arbeidsplasser, påpekes det i brevet.

Fylkesmannen er skeptisk

Fylkesmannen er enig i at det aktuelle området ved Aarbakke har avgrenset verdi som jordbruksareal. Men er likevel skeptisk til en så omfattende justering av langsiktig grense landbruk.

- Den langsiktige grensen skal i utgangspunktet ligge fast siden den skal avklare forholdet mellom landbruk og annet areal i et langsiktig perspektiv. En endring kan også rokke ved den generelle lojaliteten til grensen, noe som vil være uheldig ettersom landbruksareal sentralt på Jæren er under sterkt press, mener fylkesmannen.

Det vises ellers til at Håland har næringsområder som ikke er tatt i bruk eller som har lav utnyttelse.

– Kan bli krise, sier Aarbakke

Industrigrunder Ingebrigt Aarbakke er glad for at kommunen går så aktivt ut for å skaffe bedriften mer plass.

– Det er biringt at vi ikke har mer areal. Ja, det kan bli en krise dette, slår han fast.

En ting er ordrereserven: I fjor sommer var den 100 millioner, i år på samme tid var den økt til 650 millioner. Det viser at bedriften igjen har stor aktivitet etter turbulente tider.

Aarbakke har hvilt middag én gang. Aldri igjen!

Men samtidig er det kjent at Aarbakke AS er til salgs. Medeier Hitec Vision har varslet at de vil selge sin halvdel, og prosessen er i gang med å finne en kjøper.

Mange er interessert i bedriften, ifølge Inge Brigt Aarbakke, som eier den andre halvdelen. Men han må holde kortene tett til brystet. Kommer det en svær aktør inn som eier, kan det bety et enormt behov for plass.

– Jeg kan ikke si så mye nå før ting er avklart. Men i dag trenger vi mer plass til sveising, maskinering, lager, ja til alt, sier Aarbakke.

I juli i år så han et behov for å ansette 25 nye medarbeidere. Da viste det ferske regnskapet at Aarbakke AS hadde inntekter på 527 millioner kroner i 2018, litt over 100 millioner mer enn året før. Og mens 2017 ga et driftsresultat på nesten 5 millioner, endte 2018 på nesten 11 millioner i pluss.

