Stavanger: Austre Åmøyturen

Stavanger Turistforening

Kommune: Stavanger

Lengde: 8,7 kilometer. Én vei.

Varighet: 2 timer

Turen går til "øya gudene elsket". Gå turen og la deg fascinere du også.

Du starter fra Vågsholmen og blir raskt varm i trøya oppover bakkene langs Vågsholmveien.

Ved kapellet fortsetter du oppover Søreveien mot Lundegårdene. Du beundrer de stolte gamle bøkene, Høgahaugen og den flotte utsikten. I enden av veien står de majestetiske Pigghedlene, der sagnet forteller at to konger er gravlagt. Steinene er Stavangers høyeste bautasteiner. Her snur du og tar turen ned igjen og fortsetter langs Åmøyveien.

Du vandrer gjennom praktfullt kulturlandskap, mens Brenningstua kneiser stolt over deg med sine 75 høydemeter. Du passerer Meling (mellomgården) og kommer frem til «Kommuneskogen» ved Rosnes. Her ser du ut over morenehaugen som forbinder øst med vest, der øya tidligere var delt i to av vann. Nå deles den av kommunegrenser fordi vest hørte til Utstein kloster, mens øst lå under Domkirken. Turen går videre inn i skogen på lydløs barnålssti, før du fortsetter tilbake Åmøyveien.

Du studerer infotavla ved Åmøy kapell, som forteller at du står midt i en av Skandinavias største helleristningssamlinger. I Bronsealderen var Åmøy et religiøst sentrum, kanskje for hele Rogaland, og variasjonen i motivene er stor. Ta deg tid til å finne frem på noen av feltene. Her kan du nyte synet av fortidskunsten, men vis hensyn og ikke tråkk på ristningene. Noen vil ha det til at «de gode gudene» bodde på denne vakre øya. Din tur på sagaøya går mot slutten, og du har skrevet et nytt kapittel i ditt eget tureventyr.

Turen er en av 52 hverdagsturer i Stavanger - et samarbeid mellom park og vei i Stavanger kommune og Stavanger Turistforening.

Sjekk turen og turkart på ut.no