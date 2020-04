Steps avlyser semesteret og utsetter påmelding til høstens dansetimer

Steps dansestudio sendte mandag kveld ut informasjon til alle sine elever om at resten av semesteret må avlyses.

Det blir lite dans på Steps i tiden framover. Bildet er fra juleforestillingen i fjor. Foto: Kristian Jacobsen

En e-post ble sendt ut til det populære dansestudioets over 2000 elever:

«Grunnet den pågående Covid-19 situasjonen har myndighetene pålagt Steps Dansestudio å holde stengt. Med de oppdaterte reglene for smittevern ser vi nå at den siste halvdelen av vårsemesteret dessverre ikke vil være mulig å gjennomføre.»

Før den pålagte stengingen gjennomførte Steps Dansestudio halvparten av undervisningen i vårsemesteret 2020. Nå tilbyr de elevene å få refundert 50 prosent av innbetalt semesteravgift for våren. Dette skal dekke dansetimene som elevene har gått glipp av grunnet koronakrisen.

«Steps Dansestudio befinner seg i en kritisk situasjon da vi ikke vet når vi vil få lov til å gå tilbake til normal drift. Vi håper selvsagt at vi vil kunne åpne som normalt til høsten, men dette er foreløpig svært usikkert. Påmeldingen til høsten 2020 er derfor utsatt på ubestemt tid.»

I e-posten skriver de at Steps har full forståelse for de som ønsker/har behov for å ta imot refusjon i en tid som er vanskelig for mange. Samtidig takker de for støtte til dem som ikke ber om å få penger tilbake.

«Dere bidrar til at Steps vil kunne bestå også etter denne krisen, slik at våre fantastiske pedagoger har en arbeidsplass å komme tilbake til og igjen vil få mulighet til å dele all sin danseglede med dere», heter det i e-posten.