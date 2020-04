Avinor vil etablere tettere samarbeid med lokalt brannvesen

Det tilrådes at det etableres et enda tettere samarbeid med lokalt brannvesen med innsatsplaner, øvelser, organisatoriske forhold (hvem gjør hva), og at forventninger avklares med tanke på lufthavnens bistand.

Under brannen var det stor røykutvikling mot hotell og terminal. Ansatte på lufthavnen besluttet tidlig å stenge ventilasjonsanlegget for å forhindre at røyk kom inn i ventilasjonsanlegg og i bygg. Dette var det på hendelsestidspunktet ikke etablert rutiner for. Det tilrådes derfor at rutiner etableres for stenging av ventilasjonsanlegg i bygninger som ligger nær bygninger ved brann, dette for å forhindre at røyk kommer inn i bygg.