Gikk de tre Stavanger-politikerne for langt?

Kan en politiker som er inhabil til å behandle en søknad, behandle de andre søknadene i samme sak? - Ja, svarer jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Jusprofessor Jan Fridtjof Bernt ved Universitetet i Bergen mener det er greit at politikere behandler søknader når de var inhabile i en enkeltsøknad. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kjell Arne Knutsen Journalist

Et utvalg bestående av fem politikere bevilget snaut sju millioner kroner til ulike sommeraktiviteter for barn og unge i Stavanger. Tre av politikerne erklært seg inhabile under behandlingen av enkeltsøknader:

Øyvind Jacobsen (Ap) trådte til sides da søknaden fra Brodd ble behandlet. Han er tidligere daglig leder, og har for tiden permisjon fra denne stillingen. Er fortsatt nært knyttet til fotballklubben. Brodd med flere samarbeidsaktører fikk tildelt snaut 750.000 kroner, som utgjør om lag 12 prosent av alle pengene som ble delt ut.

Eirik Faret Sakariassen (SV) trådte til sides da søknaden fra Naturvernforbundet ble behandlet. Han er nær venn med Hallgeir Langeland som er styreleder i Naturvernforbundet. Han var også inhabil da utvalget behandlet en søknad som Thomas Alf Larsen var involvert i.

Sissel Knutsen Hegdal (H) trådte til sides da søknaden fra Chezville ble behandlet. Odeon kino Stavanger/Sandnes var en del av opplegget til Chezville og Knutsen Hegdal er styreleder i kinoen. Søker fikk ingen penger.

Alle tre deltok i behandlingen av de øvrige søknadene.

– Er det greit, jusprofessor Jan Fridthjof Bernt?

Han tar oss raskt gjennom hovedreglene for inhabilitet:

Det er samme lov som regulerer habilitet i forvaltningen, enten du er ansatt i administrasjonen eller politiker. Hovedprinsippet i forvaltningslovens paragraf 6 er at det ikke skal kunne reises tvil om personlige eller økonomiske interesser til den enkelte tjenestemann eller politiker kan påvirke hennes standpunkt i saken.

Bernt mener at det var korrekt av de tre å erklære seg inhabile ved behandlingen av de tre søknadene, slik han får fortalt saken.

Sissel Knutsen Hegdal (H) Foto: Torstein Lillevik

Øyvind Jacobsen (Ap) Foto: Pål Christensen

Eirik Faret Sakariassen (SV) Foto: Pål Christensen

Særegne forhold?

Hva da med håndteringen av de andre søknadene? Bernt viser til andre avsnitt i samme paragraf: Du skal ikke ta del i behandlingen av en sak når særegne forhold er egnet til å svekke tilliten til din upartiskhet.

– Det som er vanskelig, er å vurdere hvorvidt du er inhabil til å behandle resten av saken. Dette er et område hvor det ikke er absolutt sikker praksis og det må gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle. Spørsmålet er om dette er et slikt særegent forhold at det er grunn til å frykte at det kan påvirke din bedømmelse av de andre søkerne, sier Bernt.

Professoren spør hvor mange søknader som var til behandling.

– Ca 130.

– Når det er mange søknader, er det ganske vanlig at man bare blir inhabil i den ene søknaden og dermed kan behandle de andre søkerne. Det avgjørende er om behandlingen av de andre søknadene kan påvirke sjansene for sin egen søknad. Det må være et betydelig konkurranseforhold mellom søkerne. Det høres ikke slik ut i denne saken, mener Bernt.

Han drar et eksempel som ville gjort politikeren inhabil i hele saken: Dersom det skal fordeles tre skjenkeløyver og fem restauranter har søkt, da vil du være inhabil til å behandle alle søknadene dersom du er inhabil i den ene.

Alle har et medlemsskap

Både Eirik Faret Sakariassen og Øyvind Jacobsen har tidligere uttalt at en streng fortolkning av habilitetsreglene vil gjøre de fleste politikerne inhabile.

– De fleste folkevalgte er medlemmer eller har barn som er medlemmer i et lag eller en organisasjon, sier de.

Jan Fridthjof Bernt mener at barns medlemskap i en forening ikke automatisk gjør en politiker inhabil.

– Det er ikke bare et spørsmål om det er egnet til å svekke tilliten, det er også et krav om at det må være «særegne forhold» for å bli inhabil. De fleste har et barn som er medlem et eller annet sted, og de fleste vil synes at det ikke er særegent eller spesielt nok. Det må være noe som skiller vedkommende ut fra alle andre som er med på å ta beslutning, sier Bernt.